Kate Middleton et le prince William grillés en plein pique-nique en famille... sans sécurité !

Qui a dit que les têtes couronnées n'étaient pas des personnes comme les autres ? Le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, sont en tout cas avides de simplicité. Le dimanche 26 septembre 2021, le couple s'est effectivement offert un petit brunch en famille, accompagné des enfants le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans, sur la table de pique-nique en bois d'un pub situé dans le Norfolk, au nord de Londres. Le chien du clan, un adorable épagneul noir, était également de la partie.

Il n'y avait pas de sécurité autour d'eux

Dans ce véritable décor d'aire d'autoroute, la famille s'est régalée de paquets de chips et d'hamburgers. "C'était incroyable de voir comme ils étaient terre-à-terre, raconte un témoin de cette scène champêtre au journal The Sun. Ca aurait été facile de ne pas les remarquer, de juste penser qu'il s'agissait de n'importe quelle autre famille. Ils riaient, ils discutaient et passaient clairement un bon moment. J'imagine qu'ils ont mangé dehors parce que c'était plus simple pour les enfants. Il n'y avait pas de sécurité autour d'eux, ils se détendaient comme n'importe qui. Il y a eu un moment particulièrement touchant, où l'un des enfants s'est énervé parce que sa nourriture était trop chaude. William l'a vite rassuré et arrangé la situation. C'était fantastique d'y assister."