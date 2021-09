Prince William : Cette touchante photo de George qui trône dans son bureau de Kensington

Comme à leur habitude, les Cambridge ont soigné le décor de leur dernière apparition vidéo. Cette fois-ci en solo, le prince William s'est prêté à une petite mise en scène pour promouvoir un nouveau livre consacré au prix Earthshot, intitulé Earthshot: How to Save our Planet. Dévoilé sur les réseaux sociaux ce 17 septembre 2021, le court clip laisse voir la nouvelle photo qui trône désormais dans le bureau du Britannique.

Alors qu'il prend place devant une machine à écrire, difficile de ne pas voir le cadre posé sur le meuble derrière lui (voir diaporama) : il s'agit d'un portrait de son fils aîné le prince George (8 ans), posant au côté du défunt prince Philip sur un attelage. Comme c'est le cas pour la plupart des photos personnelles dévoilées par les Cambridge, celle-ci a été prise il y a quelques années par Kate Middleton, véritable passionnée de photographie. Le cliché n'est pas inconnu du public puisqu'il avait été dévoilé sur Instagram en avril dernier, peu après le décès du duc d'Edimbourg, mari de la reine Elizabeth et grand-père du prince William.

"Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d'années pour apprendre à connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu'il lui a témoignée, le grand frère du prince Harry avait-il écrit. Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants [George, Charlotte et Louis, NDLR] garderont toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche et constatant par eux-mêmes son sens de l'aventure contagieux ainsi que son sens de l'humour espiègle ! Mon grand-père était un homme extraordinaire."