Benjamin Castaldi papa : son fils Gabriel est son sosie, il dévoile la preuve en images

Benjamin Castaldi est un papa comblé ! Père de quatre enfants : Julien et Simon nés de son union avec Valérie Sapienza, Enzo né de ses amours avec l'animatrice Flavie Flament et Gabriel, petit dernier, né de son couple avec Aurore Aleman.

Bien qu'il n'ait pas été très présent pour ses deux ainés Julien (qui va bientôt devenir papa pour la première fois) et Simon durant leur enfance en raison notamment de sa surexposition médiatique, Benjamin Castaldi, désormais âgé de 52 ans, semble rattraper les erreurs du passé avec son fils Gabriel, qui aura 2 ans le 27 août prochain. Date à laquelle il célèbrera également ses six ans de mariage avec Aurore Aleman. Au point que cette dernière avait déclaré sur le plateau de Touche pas à mon poste au sujet de son mari : "C'est un très bon papa qui s'occupe de son fils, contrairement à ce que je pensais pour le coup. Mon amour, tu m'as dit : "Il dort avec nous, il dort pas depuis 19 mois, tu changes les couches, tu fais des câlins. Il est formidable !"

Benjamin Castaldi : son fils Gabriel est son portrait craché

Sur Instagram où il poste régulièrement des photos de son fils Gabriel, Benjamin Castaldi n'hésite pas à montrer l'affection qu'il a pour son petit dernier. La preuve ce dimanche 5 juin où l'animateur et chroniqueur de C8 a posté un montage photo comparant des photos de son fils d'un an et demi et de lui-même à la même période de sa vie. La différence c'est que ces photos ont été prises à des époques différentes ! D'où le noir et blanc sur les photos de Benjamin.

En regardant ces photos, on remarque qu'incontestablement, Gabriel est le portrait craché de son père. On peut presque considéré que, de tous les fils de Benjamin Castaldi, il est celui qui lui ressemble le plus après son fils aîné de 25 ans, Julien. On a déjà hâte de voir à quoi ressemblera le futur grand Gabriel à l'âge de 52 ans !