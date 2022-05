Benjamin Castaldi papa de Gabriel : révélation sur la conception de son petit garçon

Devenir papa sur le tard, de nombreux comédiens, artistes, chanteurs l'ont connu. Louis Bertignac, Gérard Darmon, Nicolas Sarkozy... Tous ont connu les joies de la paternité à plus de 50 ans. Benjamin Castaldi aussi. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, marié à Aurore Aleman depuis 2016, s'est vu légèrement bousculer par son épouse pour avoir un enfant avec elle. Un projet qu'il n'avait pas prévu au départ, en raison de son âge plus avancé que pour les naissances de ses trois autres garçons. Son cap de la cinquantaine, Benjamin Castaldi l'a donc passé dans les biberons et dans les couches après de longues années de tranquillité.

Benjamin Castaldi ne regrette pas d'avoir de nouveau expérimenté les nuits courtes. Il a même forcé un peu le destin pour que cela arrive. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 30 mai, l'ex-mari de Flavie Flament a fait une révélation concernant la manière dont bébé Gabriel était arrivé dans la vie de ses parents. S'ils ont essayé à plusieurs reprises, Aurore Aleman et Benjamin Castaldi se sont heurtés à des petites difficultés pour qu'une grossesse aboutisse.

Du côté de Benjamin Castaldi, toutes les fonctions n'étaient pas au top, ses spermatozoïdes notamment : "C'était un peu léger. Ce n'était pas très vivace. J'ai beaucoup donné en même temps..." a plaisanté le chroniqueur en évoquant cette période de doute au sein de son couple. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, Aurore Aleman et Benjamin Castaldi ont donc eu recours à une insémination artificielle : "Gabriel, on l'a comme ça." Près de deux ans plus tard, le petit garçon se porte comme un charme et ressemble de plus en plus à son célèbre papa.

La relève est plus que bien partie pour être assurée du côté de Benjamin Castaldi. Avant de voir Gabriel débarquer dans sa vie, Benjamin Castaldi était déjà papa de trois garçons : Julien, 25 ans, Simon, 22 ans, les fils qu'il a eus avec sa première épouse Valérie Sapienza et Enzo, 18 ans, fruit de son mariage avec Flavie Flament. Dans quelques mois, Benjamin Castaldi deviendra grand-père pour la première fois, d'un petit Angelo a priori. Oui, encore un garçon...