Benjamin Castaldi bientôt grand-père : l'un de ses fils attend son premier enfant !

Entre Julien Castaldi et Chiara (23 ans) tout est allé très vite. Les tourtereaux se sont installés ensemble à Paris au bout de six mois seulement de relation. après quoi, ils ont adopté un petit chien ensemble, prénommé Boo. Et puis, au mois de mai 2021, le couple annonçait ses fiançailles sur les réseaux sociaux. "J'ai un modèle idyllique du mariage : une femme pour toute la vie. Je l'ai trouvée, je suis hyper amoureux et très heureux", avait confié l'aîné de Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste en octobre dernier, révélant au passage espérer se marier au cours de l'année 2022.