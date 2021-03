Benjamin Castaldi : Son fils Gabriel impressionné par son grand-père Jean-Pierre Castaldi

Gabriel est le quatrième fils de Benjamin Castaldi, et le premier enfant né de son mariage avec Aurore Aleman. L'ex-présentateur de Loft Story a trois autres garçons, Julien, Simon (24 et 20 ans, issus de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (17 ans), fruit de son deuxième mariage avec Flavie Flament.

Dans l'émission Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a révélé que ses pensions alimentaires lui ont coûté un total de 7 millions d'euros. "On a eu des enfants, il faut assumer derrière. Je payais plus de 300 000 euros de pension par an. Quand on se marie et qu'on a des enfants, je trouve ça normal de payer", a-t-il relativisé. Benjamin Castaldi a également été marié à Vanessa Broussouloux mais le couple n'a pas eu d'enfant.

Toujours sur TPMP, Benjamin Castaldi a laissé entendre qu'il poursuivrait Sylvie Ortega en justice pour injure publique. L'animateur télé avait qualifié l'actrice de "mythomane" concernant son supposé mariage avec Ludovic Chancel, défunt fils de Sheila. "Madame, vous croyez bon de courir les plateaux de télé dans le but de m'injurier publiquement. Le présent mail a donc pour objet de vous rappeler que la loi punit les injures publiques par la condamnation à une amende de 12 000 euros, outre les dommages et intérêts. (...) À la moindre nouvelle injure, et à quelque moyen que ce soit, je vais porter plainte", a-t-il expliqué en plateau.