Benjamin Castaldi divorcé trois fois : la somme astronomique qu'il a versée à ses ex-femmes

Le 9 décembre 2020, Benjamin Castaldi a fait une révélation de taille dans Touche pas à mon poste (C8) concernant ses trois divorces qui a beaucoup surpris le présentateur Cyril Hanouna et les chroniqueurs présents autour de la table.

Avant d'épouser Aurore Aleman en août 2016, le présentateur et chroniqueur de 50 ans a connu trois mariages. En 1993, il s'est uni à Valérie Sapienza, la maman de ses fils Julien (né le 18 septembre 1996) et Simon (né le 20 avril 2000). Ils ont divorcé en 2001 et un an plus tard, c'est à Flavie Flament, la mère de son fils Enzo (né le 8 février 2004) qu'il disait oui. Nouvel échec, le couple s'est séparé en 2006 et a officialisé son divorce en 2008. Le 24 novembre 2011, il a passé la bague au doigt de la journaliste et animatrice de télévision Vanessa Broussouloux. Un mariage qui a duré jusqu'en 2016.

Il a beau être une célébrité, Benjamin Castaldi doit payer une pension alimentaire comme tout le monde. Et cela lui a coûté très très cher. Alors que l'équipe de TPMP évoquait la faible audience de TF1 le 8 décembre, le papa de Gabriel (né le 27 août 2020 de son union avec Aurore) a lancé : "Ils ont perdu 270 millions d'euros cette année donc il y a un vrai trou dans le budget." Une déclaration qui a inspiré une boutade à Cyril Hanouna qui aime bien taquiner le chroniqueur sur ses divorces. : "C'est comme lui, il a perdu 270 000 euros avec ses femmes", a-t-il plaisanté. Et il ne s'attendait probablement pas à la réponse de son interlocuteur.

Après avoir assuré qu'il avait donné "beaucoup plus" à ses ex-épouses, Benjamin Castaldi a expliqué qu'il avait donné pas moins de 7 millions d'euros. "On a eu des enfants, il faut assumer derrière. Je payais plus de 300 000 euros de pension par an. Quand on se marie et qu'on a des enfants, je trouve ça normal de payer", a-t-il poursuivi. En revanche, il n'a pas souhaité dire quelle épouse lui a coûté le plus cher et cela se comprend !