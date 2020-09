Benjamin Castaldi s'occupe seul de son bébé Gabriel et finit... épuisé !

Papa gaga depuis la naissance de son quatrième enfant, un petit garçon prénommé Gabriel, Benjamin Castaldi ne manque pas de poster très régulièrement des clichés de son adorable bout'chou. Né le 27 août 2020, le fils de l'animateur et d'Aurore Aleman est déjà gâté par ses parents, fans de ses moindres faits et gestes. Épreuve redoutée mais ô combien gratifiante, l'animateur de TPMP a gardé pour la première fois son bébé seul et a pu vérifier ses talents de père parfait auprès de son tout jeune fils.

Qu'est-ce que je l'aime

Le 25 septembre 2020, il raconte en story : "Petit point sur ma première garde sans la maman de Gabriel tout se passe très bien. Biberon impeccable, les couches impeccables et surtout, surtout il ne pleure pas ! Écoutez ce silence, il est là tranquille et moi je respire je n'ai pas de cris, je suis très content !" Amusé et légèrement stressé, il confie : "Je ne manquerai pas de vous tenir informés évidemment de la situation car il se pourrait qu'il se mette à pleurer..." Une situation gérée "d'une main de maître" selon le fils de Jean-Pierre Castaldi qui en a profité pour dévoiler encore un peu plus le visage de son poupon.

Quelques minutes plus tard, sa femme Aurore a posté une courte vidéo où l'on découvre Benjamin, épuisé, en train de faire une sieste (relativement bruyante). Totalement flapi, l'animateur ronfle, profondément endormi et apparemment lessivé par cette garde. "Qu'est-ce que je l'aime" souffle-t-elle, amoureusement.

Pour rappel, Benjamin Castaldi a déjà trois fils : Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de sa relation passée avec son ex-femme Valérie Sapienza. Il est également père d'Enzo (16 ans), fruit de ses amours avec l'animatrice Flavie Flament. De son côté, l'ancienne directrice de casting Aurore Aleman a deux filles : Jade (19 ans) et Louise (15 ans), toutes les deux issues d'une précédente relation.