Benjamin Castaldi : Touchante rencontre entre son père Jean-Pierre et son bébé

La famille Castaldi s'est agrandie le 27 août dernier. Le petit Gabriel est venu pointer le bout de son nez, issu de l'union entre Benjamin Castaldi et Aurore Aleman. Depuis, l'animateur et complice de Cyril Hanouna se révèle être un papa complètement gaga, multipliant les publications consacrées à son fils sur les réseaux sociaux. Mais lundi 7 septembre 2020, Benjamin a dévoilé une image un peu différente bien que tout aussi attendrissante : celle témoignant de la première rencontre entre bébé et son grand-père, Jean-Pierre Castaldi.

Sur l'image postée dans sa story Instagram et à découvrir dans notre diaporama, le comédien de 75 ans apparaît le visage masqué et le regard affectueusement posé sur Gabriel, si petit dans ses larges mains et dont la petite bouille est quant à elle toujours préservée de l'objectif. Il est certain que les abonnés de Benjamin Castaldi ont été ravis et touchés de découvrir ce moment très intime.

Le goût pour les familles nombreuses s'est vraisemblablement transmis de père en fils. Car Jean-Pierre Castaldi, après Benjamin, a accueilli deux autres enfants, Giovanni et Paola, nés de sa relation avec Corinne Champeval avec qui il est toujours marié aujourd'hui. Quant à Benjamin, il est à la tête d'une tribu de quatre enfants depuis la naissance du petit Gabriel. Et le nourrisson grandira avec plusieurs figures masculines puisqu'il a trois grands frères, Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de la relation de leur père avec Valérie Sapienza, et Enzo (16 ans), fruit de son union avec Flavie Flament. Gabriel est également entouré des deux filles de sa maman Aurore, Jade (18 ans) et Louise (14 ans).