Flavie Flament dévoile une photo de son fils Enzo, son "portrait craché"

Confinée avec son fils Enzo (fruit de ses amours avec Benjamin Castaldi), Flavie Flament en a profité pour lui adresser une tendre déclaration d'amour sur Instagram. Le 18 avril 2020, elle écrit : "Avec toi, les placards se vident au rythme d'un régiment, la porte des toilettes est toujours ouverte et l'aspi se passe en écoutant Ninho à fond. Mais les matins sont soleils, la joie est partout, les corps dansent toujours et le coeur aussi, tu parles, tu parles, qu'est-ce que tu parles ! et que c'est drôle, que c'est surprenant et souvent brillant." Quelques lignes qui témoignent de la cohabitation dynamique et joviale que vivent actuellement mère et fils. Pour conclure son post, Flavie conclut en dévoilant le surnom très original qu'elle donne à Enzo, son "grand petit con".

Maman d'un garçon plus grand (Antoine, né de ses amours avec son ex-mari le réalisateur Bernard Flament), Flavie a reçu beaucoup de compliments après cette publication remplie d'amour. Si certains remarquent une grande ressemblance entre mère et fils et déclarent qu'Enzo est son "portrait craché", d'autres soulignent la beauté de l'adolescent. "Il est très beau !", "quel beau jeune homme", "Très beau regard", écrivent certains followers.

Réunis le 8 février dernier pour fêter les 16 ans d'Enzo, Benjamin et Flavie ont gardé de bonnes relations pour le bien de leur fils. Interviewé en mars 2020 par Télé Loisirs, l'animateur - qui s'apprête à devenir papa pour la quatrième fois - confiait : "On a toujours été d'une seule et même voix concernant l'éducation d'Enzo. Il était globalement très protégé".