Sylvie Ortega : Traitée de "mythomane", elle donne des détails sur son mariage avec Ludovic Chancel

Le 2 mars 2021, Sylvie Ortega était invitée de Touche pas à mon poste afin de répondre aux accusations de Loana qui la tient pour responsable de son intoxication médicamenteuse ainsi que du vol de ses bijoux. Mais sur le plateau, tout est allé de travers ! Elle a failli en venir aux mains avec Eryl Prayer et s'est engueulée avec Benjamin Castaldi, qui a balancé qu'elle était "une mythomane" n'ayant jamais été mariée à Ludovic Chancel. Elle a répondu.

C'est dans la story de son compte Instagram, mercredi 3 mars, que Sylvie Ortega est revenue sur son altercation avec Benjamin Castaldi. Outre le fait qu'elle maintient ne l'avoir jamais insulté de "fils de pute" - ce dernier l'a menacée d'un procès en cas de récidive - elle a surtout voulu clarifier les choses quant à sa relation avec le défunt Ludovic Chancel. Ainsi, elle a précisé à ses abonnés qu'elle avait épousé le fils de Sheila lors d'une cérémonie privée à Las Vegas, dans le Nevada. Et elle reconnaissait que personne n'était au courant. Par la suite, elle avait alors entamé des démarches pour faire reconnaitre ce mariage effectué à l'étranger auprès de la justice française. Une demande faite à titre posthume, Ludovic Chancel étant mort en 2017 à seulement 42 ans. Toutefois, on ne sait pas si cette démarche avait bel et bien aboutie par une reconnaissance officielle de la France.

"Je ne savais pas que Monsieur Castaldi avait en sa possession mon livret de famille... J'avais demandé le mariage à titre posthume car on avait pas fait valider notre mariage en France. Mais on a bien été mariés. Et il y a plusieurs façons aussi de se marier... Et quand bien même, que je sois bien mariée ou pas mariée avec Ludo, j'ai vécu maritalement pendant dix ans avec lui, il a partagé mon lit pendant dix ans. Il criait sur tous les toits que j'étais sa femme", a expliqué Sylvie Ortega. Déjà au moment de la mort de Ludovic, une source anonyme avait précisé à Voici qu'ils n'étaient pas mariés, Purepeople ayant eu vent de la même information. Depuis le décès de son amoureux, Sylvie Ortega est en froid avec son ancienne belle-mère Sheila. Elle est actuellement célibataire.