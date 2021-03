Benjamin Castaldi : Son coup de pression à Sylvie Ortega, menacée d'une plainte, après leur clash

Entre la décriée Sylvie Ortega et l'animateur Benjamin Castaldi le torchon brûle. La première a insulté le second dans le cadre de l'affaire autour de l'hospitalisation de Loana en clinique psychiatrique pour un motif disputé - sur ses réseaux sociaux avant de remettre cela le 2 mars 2021 en direct dans TPMP. Un clash notamment marqué par les affirmations du chroniqueur selon lesquelles elle serait "une mythomane" sur son supposé mariage avec Ludovic Chancel, défunt fils de Sheila. Il a depuis décidé de brandir la menace judiciaire.

Dans l'émission du 3 mars, Benjamin Castaldi est revenu sur la présence de Sylvie Ortega et ses frasques, celle-ci ayant notamment été séparée par la sécurité pour qu'elle ne se batte pas avec Eryl Prayer, un ami proche de Loana. Mais le chroniqueur souhaitait surtout parler de son cas à lui et a ainsi lu sur l'antenne de C8 une lettre à son encontre. "Madame, vous croyez bon de courir les plateaux de télé dans le but de m'injurier publiquement. Le présent mail a donc pour objet de vous rappeler que la loi punit les injures publiques par la condamnation à une amende de 12 000 euros, outre les dommages et intérêts. Même si je comprends votre attitude, que souffrant d'un manque de notoriété, vous tentez de faire parler de vous à tout prix y compris par des moyens illégaux (...) A la moindre nouvelle injure, et à quelque moyen que ce soit, je vais porter plainte", a-t-il menacé.

Sylvie Ortega, qui est défendue par Maître Alexandre Blondieau, avait précédemment réagi dans sa story Instagram quant à sa participation à l'émission Touche pas à mon poste. Et, si elle admettait qu'elle ne s'excusait pas pour ses insultes ni contre Eryl Prayer, ni contre Benjamin Castaldi - insultée de merde, de connard et de fils de pute - elle reconnaissait tout de même que ce cirque médiatique devenait "pathétique". Avec cette menace d'un procès, compte-t-elle ne plus commenter quoi que ce soit la concernant elle ou Loana ?

Sylvie Ortega n'en a toutefois peut-être pas vraiment fini avec la justice puisque l'ancienne gagnante de Loft Story l'a publiquement accusée d'être la cause de son intoxication médicamenteuse - elle dément et maintient que son ex-amie a consommé du GHB - et de lui avoir volé des bijoux. Deux accusations qui vont se régler devant les tribunaux ? A suivre...