Loana accable Sylvie Ortega après son hospitalisation : elle répond aux accusations

Depuis sa chambre, sans télé, d'une clinique psychiatrique, Loana a fait parvenir un long communiqué pour mettre les choses au clair : non, elle n'a pas fait une overdose suite à la prise de GHB. Son hospitalisation serait selon elle la conséquence d'une intoxication médicamenteuse pour laquelle elle tient pour responsable Sylvie Ortega. Attaquée, celle-ci a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Samedi 27 février 2021, sur Instagram, alors même qu'elle assurait quelques heures plus tôt qu'elle ne s'y abaisserait plus à commenter ce qui se dit sur elle - elle avait taclé Eryl Prayer, grand ami de Loana - Sylvie Ortega a toutefois réagi à sa mise en cause par l'ancienne gagnante de Loft Story. Partageant la capture d'un article de presse relatant les accusations portées contre elle, elle écrit : "Accusations très, très graves. Je ne peux lui en vouloir car c'est une personne malade et addict a des substances. Donc Loana essaie de sauver son honneur, car elle a affirmé sur TPMP que la drogue c'était fini ! N'assumant pas, elle rejette la faute sur moi !", dit-elle dans un premier temps.

Sylvie Ortega, dont la personnalité clivante a suscité de vives réactions contre elle de la part d'anciens camarades de Loana de l'époque du Loft, a aussi réagi aux détails communiqués par la star de télé-réalité. Loana avait ainsi affirmé avoir reçu de celle qui était son amie pas moins de six médicaments différents dont du Xanax ; Sylvie Ortega avait reconnu lui en avoir donné un comprimé, pas plus. "Si les médecins avaient vu une dose massive de médicaments, j'aurai été directement interpellée par la police car cela aurait été très grave ! Or, ce qui se trouvait dans son sang c'était bien du GHB", jure-t-elle. Les deux femmes se trouvaient sur un tournage lorsque Loana s'est effondrée.

Sylvie Ortega, que le grand public avait découvert il y a quelques années du temps de son histoire avec le défunt Ludovic Chancel, a ensuite affirmé avoir contacté la police pour savoir si elle était mise en cause dans cette histoire. Selon elle, ce n'est pas le cas et les autorités lui auraient conseillé de porter plainte contre Loana et Eryl Prayer si elle le souhaitait.

Sur Twitter, on a d'ailleurs pu voir un message de son avocat, Alexandre Blondieau. Ce dernier écrit : "Sylvie Ortega Munos dénie formellement les accusations lui prêtant une responsabilité quant à l'état de santé de Loana. Elle a souhaité être entendue par les services de police, ce qui lui a été refusé car elle n'est pas mise en cause procéduralement." Ce sera donc parole contre parole même si Loana a toutefois affirmé détenir des analyses prouvant l'absence de drogue dans son sang...