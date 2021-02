Loana sous Xanax avant son overdose : Sylvie Ortega admet lui avoir donné et s'explique

Mardi 23 février 2021, Cyril Hanouna a animé une émission houleuse de Touche pas à mon poste. Désireux de donner des nouvelles de Loana après son overdose de GHB survenu dans le Sud de la France, il a accueilli sur le plateau l'ami de l'ex-Lofteuse, Eryl Prayer, mais aussi Sylvie Ortega. Le premier a révélé que Loana était "tirée d'affaire" avec beaucoup d'émotion, faisant par la suite des révélations très troublantes. "J'ai eu un texto de Loana aujourd'hui qui dit que Sylvie Ortega Munos lui a donné un peu trop de médicaments", a-t-il confié.



La veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, est donc rapidement devenue la cible de tous les chroniqueurs, lesquels l'ont accusée de fournir de la drogue à Loana ainsi que d'avoir "écourté la vie" de son défunt mari en 2017 par le même procédé. Benjamin Castaldi a particulièrement condamné Sylvie Ortega, la jugeant d'une mauvaise influence. La principale intéressée s'est défendue tant bien que mal, réfutant toutes ces accusations mais reconnaissant malgré tout avoir fourni du Xanax, un anxiolytique, à Loana, le soir de l'incident.

Loana en crise de tétanie

Via sa story Instagram ce mercredi 24 février 2021, Sylvie Ortega a tenu à revenir sur tout ce qui a été dit dans Touche pas à mon poste. "Hier je suis tombée dans une embuscade, je ne me suis pas laissée faire. En fait, ce n'était même pas pour me parler de Loana c'était pour me parler de mon mari, donc monsieur Castaldi, je vais vous défoncer et on s'expliquera devant le tribunal", a-t-elle d'abord promis. Et pour elle de révéler les raisons qui l'ont amené à donner des anxiolytiques à Loana : "Je voulais vous dire aussi que si j'ai donné un Xanax à Loana c'est parce qu'elle était en crise de tétanie. On n'est pas obligé de me croire, je m'en fous. J'ai appelé SOS médecin, ils m'ont demandé si elle était consciente, elle l'était, elle allait bien à part qu'elle faisait une crise de tétanie. Ils m'ont demandé si j'avais du Lexomil, je n'en avais pas, ils m'ont demandé ce que j'avais, j'ai dit du Xanax. Ils m'ont dit : 'Mettez-lui en un sous la langue, et si ça ne calme pas, vous nous rappeler. Elle s'est calmée, tout allait très bien, on a fait le tournage, et tout s'est très bien passé. Vous pensez bien que si j'étais une meurtrière je ne serais pas là, je serais enfermée, perquisitionnée, la police serait intéressée."

Sylvie Ortega estime être "quelqu'un qui dérange" et que c'est la raison pour laquelle elle fait l'objet de tant d'accusations. En attendant, Loana se trouve toujours dans un état inquiétant à l'hôpital d'Hyères. Elle devrait prochainement rejoindre un institut psychiatrique.