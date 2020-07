Mort de Ludovic Chancel : 3 ans après, sa veuve Sylvie Ortega Munos n'oublie pas

Quelques jours après les mots bouleversants de Sheila sur son regretté fils Ludovic Chancel, mort le 7 juillet 2017 à seulement 42 ans, c'est au tour de sa dernière compagne Sylvie Ortega-Munos de sortir du silence. Sur Facebook, la jeune femme a partagé une photo et un texte.

En légende d'un cliché en noir et blanc la représentant souriante, pendue au cou de son regretté fiancé Ludovic Chancel, Sylvie Ortega-Munos a accompagné sa publication d'un extrait des paroles de la célèbre chanson de Barbara : Dis, quand reviendras-tu ?. Elle a conclu sur ses propres mots "A l'infini... à tout jamais". De quoi prouver qu'elle a toujours dans le coeur son défunt amoureux même si elle va de l'avant côté vie privée et s'est un temps affichée avec un nouvel homme.

Entre Ludovic Chancel et Sylvie Ortega-Munos, tout n'a pas toujours été rose, comme dans n'importe quel couple. En 2017, peu après la mort de son amoureux, elle avait été la cible de critiques de la part de proches du fils de Sheila. Dans les pages de Voici, une source déclarait alors : "Ce n'est absolument pas la grande histoire d'amour qu'elle est en train de raconter à tout bout de champ. (...) Et le mariage dont elle parle, prévu en 2018, il ne m'en avait jamais parlé. (...) Il voulait la quitter, mais il était totalement sous influence." Ce qui avait rendu furieuse la jeune femme...

Pour couronner le tout, Sylvie Ortega-Munos ne pouvait même pas compter sur le soutien de sa belle-mère, Sheila. Entre les deux femmes, les relations sont extrêmement tendues ! La plainte de la chanteuse contre la jeune femme n'ayant pas franchement aidé à améliorer les choses... Depuis, même si les tribunaux ne sont plus d'actualité, elles ne se parlent pas. Interrogée par VSD début juillet 2020, la star déclarait alors : "Après un tel drame, soit on s'écroule, soit on reste debout. Ludo n'aurait pas aimé voir sa mère s'écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu'il est là derrière et qu'il me tient debout."