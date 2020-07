Sheila mère endeuillée : "Ludo est près de moi, je le sens"

Le 7 juillet 2017 disparaissait Ludovic Chancel à seulement 42 ans, victime d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Malgré des rapports tendus avec son fils, la chanteuse Sheila avait alors encaissé la nouvelle en essayant de ne pas sombrer. Depuis, elle reste discrète sur son chagrin, sans jamais oublier ce triste anniversaire. Interrogée par VSD, elle a exceptionnellement fait quelques confidences.

"Je vais faire court, là-dessus (...). À la base je suis une mère, et une mère qui perd son fils, ce n'est pas dans la normalité. Mais je crois à la réincarnation, et au moment où je vous parle, Ludo est là, près de moi, je le sens. Après un tel drame, soit on s'écroule, soit on reste debout. Ludo n'aurait pas aimé voir sa mère s'écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu'il est là derrière et qu'il me tient debout", a confié l'interprète des tubes Spacer, Les Rois mages ou encore Vous les copains dans les pages du magazine VSD.

En 2018, Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - avait déjà évoqué la mort de son fils Ludovic dans les pages de Gala. Elle n'hésitait pas à sévèrement tacler son ancien mari, partenaire de musique et père de son fils, le chanteur Ringo. "Il a perdu son fils et il n'est même pas venu le voir à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement. Jamais je n'ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément. Je pense que la plupart des problèmes de Ludo venaient de l'absence de son père", disait-elle alors.

À noter que Sheila, que le public avait retrouvé avec plaisir l'an dernier dans l'émission Mask Singer, a une actualité chargée. La star a enregistré plusieurs émissions pour Génération Sheila, un programme d'été pour Nostalgie Belgique, elle propose une réédition de son disque King of the World et travaille sur un nouvel album !

Les confidences de Sheila sont à retrouver en intégralité dans VSD, dans les kiosques le 2 juillet 2020.