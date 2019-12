Sylvie Ortega Munos : Amoureuse avec son nouveau chéri mannequin à Paris

Belle brune incendiaire, Sylvie Ortega Munos était conviée à la soirée de lancement de la nouvelle collection de vêtements Mr Lenoir de Djibril Cissé à la boutique Cirocco à Paris le 12 décembre 2019. Venue soutenir son ami aux platines pour la soirée, l'ex-belle-fille de Sheila est arrivée au bras d'un charmant jeune homme... Dans sa story Instagram, la veuve de Ludovic Chancel ajoute le nom de son nouveau chéri : Thibault Perez.

Beau brun bien bâti aux yeux bleus, on découvre sur son compte Instagram que Thibault est un jeune mannequin originaire de Lyon. Suivi par plus de 10 000 abonnés, il était aux petits soins pour sa belle tout au long de cette soirée parisienne. Amoureux, le couple a pris la pose devant les photographes, enchaînant les démonstrations d'affection et de tendresse. Inconsolable suite à la perte brutale de son mari Ludovic Chancel le 7 juillet 2017 des suites d'une overdose à seulement 42 ans, Sylvie semble avoir retrouvé l'amour et revoir enfin la vie en rose.

Le couple était déjà apparu lors de la 3e édition de la soirée de gala de l'association Geneticancer à l'école hôtelière Médé le 16 novembre 2019. Impossible d'en savoir plus pour le moment sur cette récente idylle amoureuse qu'on souhaite d'ores et déjà longue et heureuse !