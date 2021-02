Loana hospitalisée et inconsciente après une overdose : elle serait entre la vie et la mort

C'est une triste nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi, sur StarMag. Selon nos confrères, Loana est au plus mal et serait entre la vie et la mort.

On pensait que la descente aux enfers de Loana était terminée. Mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Selon StarMag, la gagnante de Loft Story (2001) est actuellement hospitalisée à l'hôpital de Hyères "à la suite d'une surdose de drogue". Selon leurs sources, elle aurait consommé une dose massive de GHB et serait inconsciente depuis plusieurs heures. Pour l'heure, aucune nouvelle n'a été donnée de la blonde de 43 ans, de quoi inquiéter ses fans.

Après de multiples tentatives de suicide ou sa prise de poids qui l'a fait se sentir mal dans sa peau, Loana avait de nouveau sorti la tête de l'eau en 2018. Mais en septembre 2020, elle a de nouveau chuté. L'ex-candidate de télé-réalité a révélé des photos de son corps tuméfié en accusant son ex Fred Cauvin de l'avoir agressée physiquement. S'en est suivie une bataille médiatique entre les anciens tourtereaux. Un nouvel événement trop lourd à porter pour celle qui était déjà fragile. Elle a donc été internée durant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique à la suite d'une crise de démence en pleine rue. Une fois sortie, elle a tenté de se reconstruire une nouvelle fois et le public pensait qu'elle avait réussi. Après avoir dévoilé sa transformation physique sur Instagram, la maman de Mindy a fait un retour remarqué dans TPMP mardi 9 février. Sa première apparition télévisée depuis bien longtemps. Elle était déterminée à avancer et avait notamment assuré qu'elle ne consommait plus de substances illicites. Le week-end du 20 février, elle a même dévoilé qu'elle était en plein tournage.

Cette terrible nouvelle est donc inattendue. Une fois de plus, Loana a en tout cas pu compter sur le soutien de Cyril Hanouna. "Je pense très fort à Loana en ce moment même, je suis de tout coeur avec elle. On essayera de vous donner de ses nouvelles ce soir dans l'émission. On fera notre max pour l'aider", a écrit le présentateur de Touche pas à mon poste sur Twitter.