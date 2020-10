Loana toujours hospitalisée : "Etat fluctuant" et traitement lourd, son quotidien dévoilé

Loana tente de remonter la pente tant bien que mal. Le 6 octobre, la gagnante de la saison 1 de Loft Story (2001) a été hospitalisée après avoir été aperçue dans les rues non loin de son domicile, "complètement déboussolée" et allant jusqu'à "exhiber sa poitrine sur la voie publique, lors d'une bouffée délirante". Elle a ensuite été internée sous contrainte dans une clinique psychiatrique. Depuis, la blonde de 43 ans fait tout pour se soigner.

Selon nos confrères de StarMag, Loana ne peut encore recevoir de visites de ses proches et est privée de son téléphone portable. Elle peut toutefois les joindre avec le téléphone de l'établissement, toujours sous l'étroite surveillance de deux infirmières. Ainsi, elle aurait pu parler avec sa maman Violette. "Son état est fluctuant. Elle peut avoir des conversations sensées puis soudainement tenir des propos incohérents. Elle est fragile car le sevrage et le manque commencent à se faire ressentir. En parallèle on lui administre un traitement très puissant", a confié une source.

Loana est soignée pour troubles bipolaires et schizophrènes et est en effet soumise à un lourd traitement provoquant quelques effets indésirables. Si jusqu'ici, un lit de contentions était de mise, les médecins ont finalement jugé après plusieurs jours d'observation que l'ancienne star de télé-réalité pouvait parfois en sortir, toujours sous surveillance. "Il lui faudra du temps pour retrouver la sérénité. Loana se dit 'soulagée' d'être prise en charge dans cet établissement où elle se sent en sécurité. Elle a désormais besoin de temps pour elle, se reposer et revenir en meilleure santé", a confié son amie Sylvie Ortega Munos. Toujours selon StarMag, Loana pourrait rester plusieurs mois dans cette clinique.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Loana qui vit une nouvelle descente aux enfers. Le public en a été alerté en septembre dernier, après qu'elle a publié des photos de son corps tuméfié. L'ancienne lofteuse a accusé son ex Fred Cauvin de l'avoir battue. Des accusations que le jeune homme a nié même s'il a reconnu avoir déjà levé la main sur elle.