Loana battue par Fred Cauvin ? Il reconnaît avoir levé la main sur elle (EXCLU)

Loana a choqué ses plus de 234 000 followers sur Instagram en partageant jeudi 17 septembre 2020 des photos chocs de son corps tuméfié, accusant ainsi son ex-compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue. Au lendemain de cette publication, supprimée puis repartagée, le jeune homme prend la parole. Pour Purepeople.com, Fred Cauvin raconte sa version des faits et reconnaît avoir déjà levé la main sur Loana... il y a de cela des mois.

En février dernier, le couple allait déjà mal. Et, pour la première fois d'après son témoignage, Fred Cauvin a craqué et levé la main sur Loana à cette époque. "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir", se souvient-il. C'est alors qu'entre les deux amoureux de l'époque, le ton est monté. "Je me suis levé, j'ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu'elle se calme, tout simplement", raconte Fred Cauvin qui assure que l'ancienne starlette de télé-réalité a également été "physiquement violente" envers lui.

Loana, giflée et en garde à vue

"Je l'ai giflée parce qu'elle était vraiment excessive, impulsive. Alors oui, il y a une gifle qui est partie. Mais c'est la seule et unique fois depuis 2013 que j'ai levé la main sur elle", assure-t-il. Ce soir-là, les choses sont allées trop loin. Après la gifle, la police a été appelée. "Sur place, ils ont découvert de la drogue partout dans l'appartement. Puis quand ils sont revenus avec une équipe spécialisée, elle avait tout jeté dans les toilettes et tiré la chasse", assure-t-il. Et c'est au commissariat que les amants terribles ont fini : "Loana a fait 12 heures de garde à vue par rapport à la drogue trouvée chez elle. Moi j'ai fait 48 heures de garde à vue parce que j'avais levé la main sur elle."

Rappelons qu'en février dernier, Loana faisait les gros titres des magazines pour avoir expliqué que Fred Cauvin l'avait violentée. À l'époque, lui avait assuré à Public avoir usé de violence "seulement verbale" contre celle qui est désormais son ex. "Je passe souvent pour le méchant, mais je n'ai jamais porté la main sur elle. Sinon, elle aurait porté plainte contre moi", avait-il conclu.

Plus de six mois après cet épisode, Fred Cauvin n'explique pas les hématomes et autres traces de coups qui constellent le corps de son ex-compagne. D'après lui, Loana souhaite faire "un coup de buzz" et se venger de certaines "vérités" qu'il aurait balancées à son sujet dans la presse. Hier, il a porté plainte et nous assure que, dès ce vendredi, son avocat se chargera de l'affaire.

Rappelons que Fred Cauvin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.

