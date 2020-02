Loana violentée ? Fred Cauvin nie tout : "Elle n'était pas dans son état normal"

Le 8 février 2020, Loana accusait son ex compagnon Frédéric Cauvin (34 ans) d'être entré par effraction à son domicile parisien et de l'avoir violentée. L'ancienne gagnante de Loft Story a appelé la police à deux reprises afin de se débarrasser du jeune homme. Contacté par nos confrères du magazine Public, l'homme a livré sa version des faits concernant ce fameux soir...

Visiblement inquiet de la tournure qu'ont pris les événements, Frédéric Cauvin a assuré être en bons termes avec la blonde de 42 ans : "Il y a du neuf entre Loana et moi, nous nous sommes expliqués et réconciliés", déclare-t-il au média avant d'envoyer une photo afin de prouver ses dires. Sur l'instantané, Loana est endormie derrière lui, un masque noir cachant ses yeux. "Elle est crevée, elle ne peut pas vous parler, mais je vous assure que tout va bien entre nous. On a reconnu nos conneries respectives", explique-t-il.

Selon lui, ce soir-là, Loana avait un comportement étrange qui a fini par l'énerver : "Le soir où ça a dérapé, Loana n'avait pas l'air dans son état normal. Elle parlait sans arrêt, devenait parano. Je me suis énervé et elle a appelé les flics en leur demandant de me faire partir", relate-t-il. En effet, après une première intervention, les policiers ont transporté Frédéric Cauvin à l'hôpital Bichat puisque ce dernier avait avalé une demi-plaquette de Xanax. Comme le raconte l'homme, ce n'est qu'une fois arrivé sur place qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses affaires chez Loana. Perturbé, il retourne chez elle et se voit contraint de forcer sur la porte d'entrée qui "ferme mal". Il emporte alors le téléphone de Loana par mégarde, en pensant avoir récupéré le sien.

Toujours au magazine Public, Frédéric Cauvin admet s'être emporté et avoir usé de violence "seulement verbale" mais nie totalement avoir frappé la belle blonde. "Je passe souvent pour le méchant, mais je n'ai jamais porté la main sur elle, sinon, elle aurait porté plainte contre moi", affirme-t-il. "Vous savez entre Loana et moi, c'est un peu les Feux de L'amour...", conclut-il.

Par le passé, Frédéric Cauvin avait déjà été soupçonné d'avoir escroqué la star et de l'avoir frappée. Selon Eryl Prayer, un proche ami de Loana, le jeune homme faisait toujours en sorte qu'elle ne puisse pas parler aux médias.

Malgré toutes ces histoires, le couple a visiblement déjà recollé les morceaux... mais jusqu'à quand ?