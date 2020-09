Loana battue sauvagement par Fred Cauvin : elle dévoile son corps tuméfié

Nos inquiétudes étaient hélas fondées. Depuis des mois, Loana était complètement absente des réseaux sociaux, elle qui avait pour habitude de donner des nouvelles très régulières, d'accorder des clins d'oeil adorables à ses fans. Et sa dernière apparition, le 7 septembre 2020, la voix fragile, l'énergie en berne, ne laissait rien présager de bon. Le jeudi 17 septembre 2020, l'ancienne gagnante de la première saison de Loft Story a enfin révélé la cause de cet état : elle a été victime de violences conjugales insoutenables et a dévoilé de nombreuses photographies de son corps tuméfié, abîmé par la hargne de son compagnon.

"Vous voulez vraiment la vérité ? Voilà, je commence à en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je ne vais pas bien, a-t-elle expliqué. Eh bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi. Parce que lui, héros Fred Cauvin, n'est pas celui que vous croyez. Déjà en février, les journaux et les médias ont affirmé que j'avais de la drogue chez moi, délations fausses forcément. Il ne l'a dit à la police que pour qu'ils fassent une perquisition et pour détourner le fait qu'ils n'ont rien trouvé d'autre que des hématomes sur mes bras."