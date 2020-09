Loana "seule" et pas en forme : son message inquiétant

Les apparitions de Loana sur la Toile se comptent aujourd'hui sur les doigts de la main. Depuis sa dernière participation télé dans l'émission La Villa des coeurs brisés, au printemps 2019, elle s'est éloignée de l'attention du grand public pour tenter de se reconstruire dans un certain anonymat après avoir souvent fait la une pour ses déboires tantôt amoureux et tantôt autour de ses addictions. Toutefois, comme ce lundi 7 septembre 2020, l'ancienne vedette du petit écran, révélée dans Loft Story en 2001, donne de temps à autre de ses nouvelles via son compte Instagram.

Très tôt dans la matinée, Loana s'est filmée depuis son lit pour remercier ses fans de leur soutien inconditionnel après toutes ces années. Mais, la célèbre blonde de 43 ans a reconnu ne pas être au meilleur de sa forme. "Vous ne pouvez pas savoir en cette période qui est très difficile pour moi - vous comprendrez plus tard - combien ça m'a remplie d'amour", a-t-elle confié, énigmatique. Et de poursuivre : "Je me sentais seule, j'ai fêté mon anniversaire seule avec mon chien [le 30 août dernier, NDLR], mais je ne me suis jamais sentie autant entourée."

En légende, elle adresse donc ses bons sentiments envers ceux qui continuent de la suivre. "Merci pour tous vos commentaires, vos déclarations d'amour, d'amitié et vos encouragements, ça m'a fait très chaud au coeur et beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous m'avez réellement rendu le sourire et rempli mon coeur d'amour !! C'est incroyable comment vos messages, si bienveillants et toujours remplis d'amour, ont le pouvoir de soigner mes blessures et de m'encourager pour l'avenir..."

Et là encore, les internautes ne l'ont pas déçue en commentant en masse sa publication. "Ne lâche pas... On est là et on sera toujours là très nombreux pour toi...", "Très touchante Loana", "Quel plaisir d'avoir un peu de tes nouvelles", peut-on lire. Reste désormais à espérer pour l'ex-candidate de télé-réalité que cette nouvelle année lui apportera le bonheur qu'elle attend depuis longtemps.