Loana violentée ? Poitrine apparente, elle évoque des "diffamations mensongères"

Qui a dit que Loana n'allait pas bien ? À en croire son récent post Instagram, l'ex-vedette de Loft Story ne s'est jamais aussi bien portée, et ce en dépit de sa soi-disant dispute avec son ex-compagnon Fred le week-end du 8 février dernier. La jolie blonde de 42 ans aurait accusé l'homme d'être entré par effraction chez elle à Paris et de l'avoir violentée. Mais voilà, alors que l'homme en question a réfuté les faits et que les forces de l'ordre ont assuré avoir trouvé de la drogue sur place, Loana s'est emparée de son téléphone pour faire taire les mauvaises langues.

Selon elle, toute cette histoire ne pourrait en réalité n'être qu'un mauvais bad buzz imaginé par ses haters dans l'intention de lui nuire. "Devinez qui c'est ?!... À tous mes détracteurs, les langues de vipère, et calomniateurs... Je vais vous décevoir : je vais très bien... !!!! Dommage...", a-t-elle d'abord inscrit non sans une pointe d'ironie. Et de poursuivre en ayant une pensée pour ceux qui la soutiennent et l'encouragent toujours : "JE VOUS AIME TELLEMENT !!! À très vite, mes loulous et n'écoutez pas ces diffamations mensongères qui n'ont lieu d'être que pour faire du mal et détruire... Vous me connaissez assez, depuis des années déjà, pour savoir si ce buzz morbide est un fake ou non ?! Enfin, je l'espère... Je vous fais confiance..."

Pour accompagner ce coup de gueule, Loana a dévoilé une photo... de sa poitrine. En effet, c'est bien son décolleté qui est largement mis en avant sur le cliché, même si l'on peut constater un sourire sur le visage de l'ancienne bimbo. Un choix d'exposition qui en a étonné plus d'un. "Oui ok tu vas très bien mais pourquoi montrer juste ta poitrine, je comprends pas le but", "Il est passé où ton visage ?", "On peut se montrer forte et pas forcément besoin d'une telle photo. Où est l'intérêt ?", commente-t-on. Mais heureusement, d'autres se montrent ravis de constater que la starlette ne se laisse pas abattre et revient toujours plus forte de ses improbables mésaventures...