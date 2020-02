Loana : Des drogues très dangereuses retrouvées chez elle

Aurait-on eu raison de s'inquiéter pour Loana ? Sans doute. Pendant des semaines, la jeune femme a laissé un vide sidéral planer sur son compte Instagram, elle qui n'hésitait pas à laisser des messages à ses followers de manière très fréquente. Et le couperet à fini par tomber : l'ancienne lofteuse aurait été la cible d'une attaque terrible de la part de son ex compagnon. Le 8 février 2020, elle a appelé la police en panique après que Frédéric Cauvin a fait irruption à son domicile, dans le 8e arrondissement de Paris – comme le dévoilait le magazine Closer. Les révélations ne cessent de tomber de la part de l'hebdomadaire, qui raconte que les forces de l'ordre ont trouvé de la drogue sur place.

De la drogue cachée chez Loana

Au moment de l'altercation, Loana et Frédéric Cauvin se reprochaient mutuellement d'avoir consommer des stupéfiants. Dans les tiroirs d'un bureau, les policiers ont trouvé 150 grammes de flakka – la fameuse "drogue zombie", qui rend entre autre ses consommateurs cannibales –, une cinquantaine de cachets d'ecstasy et quelques résidus de cocaïne. Frédéric Cauvin a été envoyé à l'hôpital Bichat puisqu'il avait ingéré la moitié d'une plaquette de Xanax... avant de revenir chez Loana en passant par une porte vitrée qui donne sur la chambre du rez-de-chaussée pour la gifler, la jeter sur son lit et lui arracher son téléphone des mains.

Frédéric Cauvin dans le viseur du procureur

Selon les informations de Closer, Loana n'aurait pas encore porté plainte. Le procureur de la République pourrait le faire de lui-même puisque la police a dû intervenir à deux reprises. La jeune femme a quant à elle été "entendue pour la présence de drogue dans son appartement". Loana et Frédéric Cauvin se sont séparés pour de bon, en 2016, après de multiples tentatives. Des rumeurs de violences domestiques et d'escroquerie circulaient déjà lourdement à l'époque. "J'ai pris le temps qu'il me fallait pour me ressourcer" rassurait-elle sur Instagram en décembre dernier. Il semblerait que quelques semaines supplémentaires soient désormais nécessaires...