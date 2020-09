Loana : Son ex Fred Cauvin porte plainte après ses graves accusations

Coup de tonnerre ce jeudi 17 septembre 2020 suite aux révélations de Loana. La jeune femme a affirmé avoir été victime de violences conjugales du temps de son histoire d'amour avec Fred Cauvin. La pionnière de la télé-réalité en France a dévoilé des photos effroyables sur Instagram. Son ancien compagnon ne compte pas en rester là.

Sur Facebook, Fred Cauvin a réagi aux accusations portées par son ex et a affirmé qu'il allait se saisir de la justice prochainement. "Je viens de voir la publication de Loana je porte plainte", a-t-il écrit sur sa page dans la section commentaires d'une publication datée d'il y a quelques jours, reprenant un article paru sur Loana dans les pages du magazine Public. On imagine que Fred Cauvin devrait en toute logique porter plainte pour diffamation. La justice devra alors se pencher sur cette sordide histoire et étudier les preuves des deux parties...

Peu avant son message annonçant sa prochaine plainte, Fred Cauvin (34 ans) avait découvert comme les milliers d'abonnés de Loana (43 ans) une publication Instagram sur laquelle elle disait avoir été sauvagement battue. "Vous voulez vraiment la vérité ? Voilà, je commence à en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je ne vais pas bien. Eh bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi. Parce que lui, héros Fred Cauvin, n'est pas celui que vous croyez. Déjà en février, les journaux et les médias ont affirmé que j'avais de la drogue chez moi, délations fausses forcément. Il ne l'a dit à la police que pour qu'ils fassent une perquisition et pour détourner le fait qu'ils n'ont rien trouvé d'autre que des hématomes sur mes bras", écrivait-elle.

Loana, qui a vécu une histoire tumultueuse avec Fred Cauvin, a également affirmé avoir été conseillée par la police de porter plainte et que son ex aurait "eu quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement jusqu'au mois de juin". Un homme qu'elle décrit elle-même comme étant un "pervers nacissique" et qui l'aurait frappée sans s'arrêter "une minute" alors qu'elle l'aurait supplié pendant quatre heures. L'ancienne lofteuse de M6, aussi passée par Les Anges, dit avoir pris la parole à cause des nombreuses spéculations autour d'elle ces dernières semaines. "Je comprends maintenant les femmes battues .. pourquoi est-ce qu'elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l'incompréhension des autres...", a-t-elle ajouté.