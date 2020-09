Loana et Fred Cauvin : Violence, rupture et retrouvailles... leur idylle maudite

Jeudi 17 septembre 2020, Loana, très discrète dernièrement, a publié un post choc sur son compte Instagram. Elle a dévoilé plusieurs photos de son corps tuméfié et elle accuse sans détour son ex-compagnon Fred Cauvin d'avoir été à l'origine de ces blessures. Un post qui dévoile qu'ils auraient recommencé à se fréquenter, en tant qu'amis. Cela fait des années que ces amants maudits se mettent ensemble et se séparent avec, en toile de fond, de la violence verbale et physique.

2013 - Fred Cauvin, un escroc ?

C'est en 2013 que tout commence, année où le couple officialise sa relation. Dès le début de cette romance, Fred Cauvin a été suspecté de s'être mis en couple avec Loana pour son argent et avait été décrit comme un escroc. À l'époque, Loana prenait déjà sa défense et avait expliqué à Ici Paris que son ami de toujours, Eryl Prayer, avait été à l'origine de cette rumeur : "Ce n'est pas un escroc, et je ne suis pas séquestrée dans une chambre avec des menottes, ni en train de me noyer dans l'alcool du matin au soi." De son côté, en 2015, Fred Cauvin avait également réfuté ces accusations lors d'une interview accordée à Non Stop People : "Au début, je le prenais très mal, je ne suis pas un escroc. Le problème, c'est que je me suis mis en couple avec Loana au moment qu'elle vendait son appartement. Ça fait deux ans aujourd'hui, je suis toujours là."

2015 - Violence, rupture et retrouvailles

En 2015, il s'est aussi défendu pour la première d'accusation de violences (verbales) sur la personne de Loana. Il avait été aussi accusé de la retenir séquestrée. À Must Célébrités, sur M6, il avait déclaré : "Il n'y a aucun SMS qui porte des violences envers Loana. (...) Ce n'était que des conflits verbaux." La même année, Loana fait savoir qu'elle veut un enfant avec lui.

Quelques semaines après, le couple se sépare. On est en octobre 2015. Loana est célibataire et Fred Cauvin semble être dans le déni. Sur Facebook, il a posté un message écrit par le compte Loana officiel – qui n'est pas le compte privé de Loana –, stipulant que la Cannoise n'est pas à l'origine de la révélation de cette rupture amoureuse. "Et en aucun cas, elle n'a dit qu'elle était célibataire et heureuse, ni qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée", peut-on lire. Pourtant, les proches de la jeune femme assurent qu'ils ne sont plus ensemble. Mais, coup de théâtre, deux mois plus tard, en décembre, ils sont de nouveau en couple.

2016 - Nouvelle rupture, violence verbale et tentative de suicide

C'est en 2016 que la deuxième séparation survient et fait beaucoup parler d'elle. Loana a rompu, mais n'a rien dit au départ. Elle a voulu rester discrète, mais a finalement décidé de s'exprimer, car Fred Cauvin l'aurait harcelée et menacée de vendre des photos d'elle nue à la presse. En mai 2016, elle publie un long texte sur Facebook dans lequel elle raconte que Fred Cauvin la traitait régulièrement de p****, qu'il a été à l'origine de sa dernière tentative de suicide de l'époque et qu'il l'a fait sombrer dans l'alcool. Elle raconte aussi qu'un jour il a brisé un mur à coups de poing, lui assurant qu'elle avait de la chance que ce ne soit pas sa tête et qu'elle aurait pu "finir à la morgue". Toujours sur Facebook, elle a ensuite dévoilé des SMS de son ex-compagnon dans lesquels ils la menaçaient.

Deux jours après la publication de cette lettre, un proche de Fred Cauvin avait révélé sur le compte Facebook de celui-ci qu'il était hospitalisé à la suite d'une overdose médicamenteuse – une surdose de somnifères. Encore deux jours plus tard, Fred Cauvin prend la parole sur le réseau social et fait des excuses publiques : "Merci à tous pour vos messages de soutien. Mais je voulais surtout dire que j'étais profondément désolé. Je m'excuse auprès de Loana et ceux qui l'aiment pour les SMS. En homme amoureux lors de notre séparation, j'ai hélas envoyé des SMS désespérés et complètement odieux. Je peux comprendre que certains soient en colère ou choqués. Je le suis moi-même. Fred Cauvin."



2017 - Loana avoue la violence physique

En 2017, Loana confie lors d'une interview que Fred Cauvin l'a frappée : "Il me rabaissait, m'insultait. Un jour, il m'a donné une gifle dont j'ai gardé la trace deux jours. J'étais devenue une serpillière, mais j'avais l'espoir que ça change. Ma mère a eu peur que je fasse encore une tentative de suicide." Au mois de mai, elle le soutient tout de même et apparaît à ses côtés lors d'une soirée organisée pour le lancement d'un de ses nouveaux projets.



2018 - Les ex se déchirent

C'est alors que le cauchemar recommence. Ils sont restés amis jusqu'à la publication de l'autobiographie de Loana, Si dure est la nuit, si tendre est la vie, en mars 2018. En couverture du livre, Loana apparaît amincie comme jamais et c'est cela qui est à l'origine de la dégradation très rapide de leurs rapports. Loana accuse Fred Cauvin d'avoir dit que ces clichés étaient retouchés, photos à l'appui. Elle publie également d'autres photos d'un échange avec un dénommé Didou qui serait le surnom de Fred Cauvin. On peut y lire des remarques grossophobes et Fred Cauvin annonce son intention de porter plainte pour diffamation et pour la photo de lui qui se trouve dans le carnet photo du livre de Loana. Il conseille également à l'ex-star de télé-réalité de "vraiment" se suicider... En légende de ce post, la jeune femme explique recevoir des menaces et des insultes depuis des jours et être épuisée.

Quelques jours plus tard, Fred Cauvin se défend lors d'un entretien accordé à Public. Il déclare que Loana a le don de le pousser à bout, qu'elle est bipolaire et qu'elle le fait passer pour un monstre.



2020 - Elle porte plainte et dévoile des photos chocs

Le 8 février 2020, Loana accusait son ex-compagnon Frédéric Cauvin (34 ans) d'être entré par effraction à son domicile parisien et de l'avoir violentée. L'ancienne gagnante de Loft Story a appelé la police à deux reprises afin de se débarrasser du jeune homme. Frédéric Cauvin admet s'être emporté et avoir usé de violence "seulement verbale", mais nie totalement avoir frappé la belle blonde.



En septembre 2020 dans un post où elle dévoile avoir été frappée par Fred Cauvin, on comprend que Loana aurait porté plainte contre Fred Cauvin, car elle dit : "Ils [les policiers, NDLR] m'ont conseillé de porter plainte pour coups et blessures et ont été remarquables après avoir compris.. Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement jusqu'au mois de juin."

Le duo serait resté en contact encore après puisque, comme elle le dévoile dans cette même publication, elle a été victime de violence entre la fin août et le début septembre 2020.