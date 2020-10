Loana hospitalisée en urgence : ses proches ont appelé les pompiers

Que se passe-t-il avec Loana ? L'inquiétude règne ce mardi 6 octobre 2020 autour de l'ancienne finaliste de Loft Story. D'après les informations de StarMag, elle aurait été transportée à l'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris, après avoir été aperçue dans la rue non loin de son domicile "complètement déboussolée", à la recherche de son chien.

Après avoir "abusé de substances illégales", elle aurait été prise d'une crise de démence et aurait été jusqu'à "exhibé sa poitrine sur la voie publique, lors d'une bouffée délirante". Appelés par des proches, les pompiers auraient alors été dépêchés sur place pour la prendre en charge. Pendant ce temps-là, son compagnon à quatre pattes, a été retrouvé en train d'aboyer "dans les parties communes" de son immeuble.

Plus d'informations à venir...

Loana, la situation hors de contrôle

S'il s'avère que Loana a renoué avec ses vieux démons c'est que ces dernières semaines ont été éprouvantes pour la star du petit écran. Et pour cause, elle est entrée en guerre avec son ex compagnon, Fred Cauvin, qu'elle accuse de violences physiques à son égard. Décidée à ternir son image, la blonde vue dans La Villa des coeurs brisés, a même partagé plusieurs photos de son corps tuméfié et bleui par les coups.

De son côté, Fred Cauvin dément fortement, même s'il a avoué à Purepeople avoir déjà porté la main sur elle, n'hésitant pas à faire le tour des médias. Pour ne rien arranger, la mère de Loana, Violette a révélé que ses relations avec sa fille étaient "compliquées", ne la soutenant d'ailleurs pas dans l'idée de faire ce qu'elle estime être "un déballage de merde". Toutefois, elle confirme les dires de sa fille et surtout les soupçons de violence de la part de Fred. "Je l'ai vue au mois d'aout, elle était pleine de bleus. C'est Fred qui l'a tapée. Elle a des bleus à des endroits. Ce n'est pas possible que ce soit elle qui les ait faits. On ne peut pas se les faire tout seul".

D'après Violette, Loana aurait alors repris ses vieilles habitudes, à savoir la consommation de drogue. A tel point qu'elle estime qu'elle devrait entrer en cure de désintoxication. Sa mère a même deux fois était contrainte d'appeler les pompiers pour aider sa fille. Peut-être a-t-elle malheureusement encore une fois du prendre cette initiative ce mardi...