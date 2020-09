Loana battue ? Sa mère charge Fred Cauvin et fait de graves accusations

Nouveau rebondissement dans le sombre feuilleton qui oppose Loana à son ex Fred Cauvin. En effet, depuis le 17 septembre 2020, Loana Petrucciani accuse son ancien compagnon de la violenter, photographies de son corps tuméfié à l'appui. De son côté, Fred Cauvin dément fortement, même s'il a avoué à Purepeople avoir déjà levé la main sur elle. Ce mercredi 30 septembre, c'est Violette, la maman de Loana, qui fait de terribles révélation à nos confrères de StarMag.

Violette annonce d'entrée à Nicolas Touderte qu'elle n'a pas vraiment de nouvelles de Loana, si ce n'est "un petit message hier". Elle avoue également que les relations avec sa fille sont actuellement "compliquées". Sa maman précise aussi être contre ce "déballage de merde" mais explique que si Loana se sert des réseaux pour accuser, c'est parce qu'"en face de Fred, elle n'y arrive pas".

Lors de l'interview, Violette n'y va pas par quatre chemins et accuse Fred Cauvin de battre sa fille : "Je l'ai vue au mois d'aout, elle était pleine de bleus. C'est Fred qui l'a tapée. Elle a des bleus à des endroits. Ce n'est pas possible que ce soit elle qui les ait faits. On ne peut pas se les faire tout seul".

Pour la maman de Loana, la situation est hors de contrôle depuis que Loana est retournée vivre à Paris : "Elle allait mieux, elle était super bien, en forme. Elle ne consommait plus du tout. Elle se sentait vraiment bien dans son corps et dans sa peau. Et puis elle a voulu remonter à Paris, et d'un seul coup... encore Fred. C'est explosif entre eux. Quand ils sont séparés tout va bien, et quand il se retrouvent, ils se détruisent. Il la détruit sérieusement. Il s'est installé chez elle et c'est elle qui payait tout. Il a une emprise sur elle."

"Elle a repris ce que je ne supporte pas qu'elle prenne." Violette pense que sa fille doit à nouveau entrer en cure de désintoxication pour se défaire de ses vieux démons. Elle accuse aussi Fred Cauvin de se droguer également, et même de fournir Loana : "C'est un sérieux revendeur lui. Il en prend lui aussi et ça le rend violent. Je l'ai vu violent. Un chien fou. Je l'ai vu péter une voiture et mettre des coups de poings dans les murs. Il voulait me frapper. Il a commencé à se mettre en colère, il est arrivé vers moi, contre moi, il a aussi voulu me frapper. Il m'a insultée".

Habituée aux fresques de sa fille, sa maman ne semble plus savoir quoi faire pour l'aider et confie à StarMag : "Je l'ai vue je ne sais pas combien de fois en réanimation (...) Par 2 fois je lui ai envoyé les pompiers (...) Elle m'a écrit que je n'avais plus qu'à ramasser des fleurs sur sa tombe (...) Je passe des nuits à pleurer, des nuits à me faire du souci".

Et les violences subies par la gagnante de Loft Story ramènent sa mère à son propre douloureux passé :"J'ai connu des situations de violences conjugales avec le papa de Loana. Elle a assisté à plein de scènes. Il lui a fait du mal (...) il faudrait qu'elle évacue ces souvenirs avec un thérapeute, mais c'est dur d'en parler".