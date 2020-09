Loana violentée ? Fred Cauvin se défend et s'explique: "Je l'ai vue se taper..."

"Je n'ai rien à voir dans cette affaire", clame Fred Cauvin. Jeudi 17 septembre, Loana a partagé sur les réseaux sociaux des photos de son corps abîmé et couvert d'hématomes. Des coups qu'elle prête à son ex-compagnon. Pour Purepeople.com, Fred Cauvin livre sa version des faits et nie être lié, de près ou de loin, à cette histoire.

"Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé", lance Fred Cauvin qui a pris connaissance de ces accusations via Facebook et Instagram, comme les internautes. Pour lui, Loana veut "se venger". En février dernier, il avait raconté "des détails très profonds" de son quotidien malsain à Public. "C'est ce qui a déclenché sa colère", estime-t-il. Plus encore, il explique ne pas comprendre pourquoi elle ne se manifeste que plusieurs jours après les présumés coups. "Elle dit que ça s'est passé deux jours avant son anniversaire, donc le 28 août. Ça fait 19 jours aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi elle ne se réveille que maintenant, lance-t-il. Je pense que si quelqu'un se fait tabasser comme ça, on fonce chez la police une heure après, on n'attend pas tant de temps pour parler."

J'ai vu Loana se taper la tête contre le mur

L'ex-compagnon de Loana confirme avoir été en sa compagnie le 28 août, jour où elle dit avoir été battue. "Mais je ne suis pas resté longtemps. Nous n'étions plus en couple depuis juillet. Je ne peux pas rester avec une femme qui se drogue du matin au soir", confie Fred Cauvin. D'après lui, Loana a déjà eu des accès de folie au cours desquels elle serait allée jusqu'à se faire mal à elle-même. "Je l'ai déjà vue de mes propres yeux se taper la tête contre le mur, tomber par terre parce qu'elle avait pris trop de cachets pour dormir, confie-t-il. C'est tellement grave."

Fred Cauvin raconte aussi les coulisses de la vie avec Loana. "Elle va très très mal, elle est dans la drogue du matin au soir. Elle allait vers le suicide, là. Dès qu'elle met un pied par terre, elle se drogue et c'est sans arrêt jusqu'au soir. Il fallait que je parle, c'est un cri d'alarme. Son état actuel est dramatique", déplore-t-il. C'est pourquoi il a partagé avec Starmag de sordides photos de l'ancienne candidate de télé-réalité en train de se droguer. "C'est un peu délicat de partager des photos de quelqu'un qui prend de la drogue. Je les ai prises pour me couvrir. Il y a tellement de choses qui se disent contre moi que j'ai préféré avoir des preuves", poursuit-il.

Aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de Loana. "Là, avec le tissu de mensonges qu'elle a racontés pour me détruire, pour me descendre, je ne pourrai plus jamais retourner auprès d'elle. C'est terminé ! Je n'ai jamais tapé personne dans ma vie", conclut-il.

Rappelons que Fred Cauvin a porté plainte pour diffamation et qu'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.

