Loana : En beauté pour un tournage à Cannes, terre de nombreux souvenirs

Tel un phénix, Loana sait toujours renaître de ses cendres, pour revenir plus forte que jamais. Après avoir connu plusieurs chagrins d'amour et avoir croisé la route de personnes très toxiques, la belle Loana semble avoir retrouvé le chemin du bonheur et a de nouveaux projets.

Le 21 février 2021, l'ancienne gagnante de Loft Story (2001) a partagé un superbe cliché à Cannes où on l'aperçoit assise sur les rochers, face à la mer. "En plein tournage sur les lieux de mon enfance.. Souvenirs émouvants gros bisous", écrit la maman de Mindy en légende. De retour dans sa région d'origine, Loana est effectivement née en 1977 à Cannes. Après avoir travaillé en tant que Go-go danseuse dans des boîtes de nuit et cabarets niçois, elle avait été connue du grand public dans la première émission de télé-réalité française : Loft Story.