Loana incomprise après ses propos sur sa fille Mindy : mise au point cinglante dans TPMP

Belle surprise, Loana Petrucciani était de retour dans Touche pas à mon poste, mercredi 10 février 2020. Les chroniqueurs de l'émission de C8 n'ont pas eu l'occasion de lui poser toutes les questions à l'occasion de sa venue la veille. Cyril Hanouna l'a donc une fois de plus conviée dans son émission pour poursuivre l'interview. Et elle n'a pas échappé à une question sur sa fille Mindy.

C'est tout d'abord d'amour dont Loana (43 ans) a parlé. La gagnante de la première édition de Loft Story (2001) a révélé qu'elle était actuellement célibataire. Mais elle "rêve de trouver un amoureux". Avant cela, l'ex-compagne de Fred Cauvin souhaite se reconstruire et reprendre confiance en elle pour être enfin heureuse car, elle en est persuadée, c'est cela qui amènera l'amour dans sa vie. Jusqu'ici, elle n'a malheureusement fait que de mauvaises rencontres. "Je n'aurais pas fait les choses différemment. Mais c'est ma naïveté et le fait que je n'étais pas... Je ne sais pas. C'est mon côté personnel qui a foiré. On attire les mauvaises rencontres quand on est célèbre. Je n'avais pas la famille ou les amis autour de moi pour me dire : 'Il est bien ou il n'est pas bien.'", a-t-elle confié.

Loana évoque de nouveau sa fille Mindy

Loana n'a pas simplement eu une vie amoureuse mouvementée. Sa vie personnelle était également chaotique, notamment à cause de son histoire avec sa fille Mindy. Elle est tombée enceinte alors qu'elle était encore très jeune et, pour ne rien arranger, le père de son bébé était le meilleur ami de l'homme avec lequel elle était en couple. Après son accouchement, Loana a fait croire au père biologique que Mindy était décédée de la mort subite du nourrisson. Elle a fini par la confier à la DDASS et depuis, elle ne l'a jamais revue.

Alors que jusqu'ici, elle n'avait eu que de tendres mots envers la jeune femme qui a aujourd'hui une vingtaine d'années, elle ne l'a pas épargnée mardi dans TPMP. "Je sais qu'elle est plus intéressée par mon argent que par le reste. La fois où j'ai voulu la retrouver elle a fait la couverture de Closer et un quatre pages. Elle a préféré ça et là elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse dans la rue...", a-t-elle lâché.

Mercredi, Bernard Montiel a donc tenu à faire part à Loana de son étonnement et de son choc d'avoir entendu de tels propos. "Quand je descends dans la rue, que je vois dans les kiosques : 'Moi Mindy la fille cachée de Loana' et que je rencontre ma fille pour la première fois sur un couverture de magazine... Je pense que comme on s'écrivait par texto, on aurait pu se rencontrer différemment. Imaginez un peu ma surprise. (...) Ca fait mal au coeur. J'ai découvert ma fille comme ça, en ouvrant un magazine. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on la rencontre d'abord. Je n'ai pas trop envie d'en parler c'est son problème. Elle l'a fait elle l'a fait. Je n'ai pas médiatisé le fait que je voulais la voir avant même de la rencontrer. Je suppose qu'elle a été manipulée par les journalistes mais son envie de me voir aurait dû être plus forte", s'est-elle justifiée.

Loana fait référence au magazine Closer sorti le 10 juin 2016. Mindy, qui est devenue maman depuis, était sortie pour la première fois du silence pour parler de sa relation inexistante avec sa maman, de son papa biologique et de sa vie depuis qu'elle a été adoptée.