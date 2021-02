Loana a fait passer sa fille Mindy pour morte : un mensonge au papa pour "voir sa réaction"

Le journaliste Paul Sanfourche a sorti un livre dans lequel Loana se confie sans détour. Sexisme Story, Loana Petrucciani revient sur le parcours et les souffrances intimes de la star. Et un des sujets les plus sensibles et sans conteste celui concernant sa fille Mindy, une adulte aujourd'hui qui vit dans la plus grande discrétion et n'a pas de contact avec sa mère.

Retour en 1988. Loana attend un enfant mais pas de l'homme avec lequel elle vit. C'est "l'horreur", "ça tombait mal". Elle décide alors de se rendre en Espagne afin de mettre un terme à sa grossesse. Un pas qu'elle n'a pas franchi. Nos confrères de Télé Loisirs qui se sont procurés le livre révèle des extraits de ce dernier. "Je vois son visage, ses doigts, ses pieds. Ce n'était plus possible", a notamment expliqué Loana. Face à l'échographie, la vie a pris le dessus et elle décide de garder son enfant.

L'accouchement a lieu sans péridurale. Loana a "cru mourir" mais face à sa fille qu'elle trouvait magnifique, la douleur était presque oubliée. La réalité de la vie reprend ensuite le dessus, son travail de nuit et le fait de ne plus vouloir vivre avec son conjoint compliquent les choses. Loana décide de faire adopter Mindy. Et le père dans tout ça ? L'ex-star de télé-réalité de 43 ans décide de lui mentir : "Je sais pas, j'ai eu ce truc de lui dire qu'elle avait eu la mort subite du nourrisson." Un terrible mensonge "pour voir sa réaction...".

Les années passent et Loana devient célèbre, sa vie personnelle fait la Une des magazines et l'existence de Mindy est révélée. C'est ainsi que le père de la jeune fille apprend la vérité. Il décide d'entrer en contact avec elle, obtient sa garde et Loana est écartée. Du moins c'est ce qu'elle dit car il y a des informations contradictoires. Loana dit ou plutôt pense qu'elle n'a pas le droit de voir sa fille avant ses 18 ans mais la magistrate et Mindy contredisent cette information.

Toujours est-il que Loana ne voit pas sa fille et ne se sent pas d'aller à sa rencontre. Elle explique : "Je suis restée complètement bornée sur le fait que je n'avais pas le droit. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire et enclencher quelque chose." Le fait que le papa de Mindy soit en couple avec une femme qui est une bonne belle-mère pour Mindy ne donne pas le courage à Loana de franchir ce pas. Aujourd'hui il n'est toujours pas franchi. Mindy est à son tour devenue maman. et Loana n'a aucun contact avec elle ou sa petite-fille. "Rien du tout. Je n'ai même jamais vu une seule photo de ma petite-fille Maelysse, et ça me brise le coeur", confiait-elle en 2019.