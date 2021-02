Loana frappée pendant 4h : 30 hématomes à cause d'un coupe-ongles, ses révélations sur son ex

Après de longues semaines de silence, Loana est de retour sur le devant de la scène. Elle a donné de ses nouvelles sur Instagram il y a quelques jours pour faire part de son bien-être et de sa transformation. Elle est aussi au coeur d'e l'ouvrage du journaliste Paul Sanfourche, Sexisme Story, Loana Petrucciani. Dans celui-ci, elle évoque ses années Loft Story, sa fille Mindy, son rapport à la drogue et à l'alcool. Mardi 9 février 2021, l'ex-star de télé-réalité était invitée dans Touche pas à mon poste sur C8.

C'est à 21h que l'ancienne danseuse en boîte de nuit a fait son entrée sur le plateau. Loana est apparue amincie et a fait preuve d'une grande force en évoquant toutes les parties sombres de son passé, notamment sa relation avec Fred Cauvin. D'ailleurs, en parlant de lui elle a eu du mal à contenir son émotion. Elle qui a gagné environ 1 million d'euros grâce à Loft Story et aux collaborations qui ont suivi, ne vit plus qu'avec 10 000 euros en poche. Sa fortune a été dilapidée, selon elle, par Fred Cauvin et sa mère. "Je n'ai pas tout cramé, je n'ai rien dépensé, on a tout cramé à ma place (...) Ce million est dans les poches de mon ex et de ma mère. Elle donnait des infos à mon ex sur mes codes de carte bleue pour qu'il puisse les dépenser. Elle faisait ça par méchanceté", a-t-elle déclaré face à Cyril Hanouna.

Loana a confirmé sur la plateau de TPMP avoir porté plainte contre eux et précise, concernant sa maman : "On s'entendait bien avant. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai essayé de discuter un peu avec elle, elle me dit que ce n'est pas vrai mais il me reste 10 000 euros sur 800 000 euros. Maintenant il y en a un qui est à Courchevel et il a une décapotable et une moto, et moi il me reste 10 000 euros pour vivre. On m'a tout pris en sept ans et je ne m'en suis pas rendu compte." Loana explique qu'elle n'a pas compris ce qui se passait car elle est bipolaire. "Quand on ne me donne pas mes médicaments je suis en dépression et je ne me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi", a-t-elle raconté.

Puis elle est revenue sur les photos d'elle la montrant le corps recouvert d'hématomes, dévoilées sur Instagram il y a quelques mois. C'est là que Loana a été très émue, en évoquant la violence dont elle a été victime. Toujours au sujet de Fred Cauvin et de ces photos, elle a expliqué, la voix presque tremblante : "J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui en 2013 j'étais amoureuse de lui et c'est a cause de lui que j'ai fait 120 kilos avec l'alcool. C'est un pervers narcissique, j'étais sous son emprise. (...) Il m'a fait 30 hématomes en 4h, il m'a frappée pendant 4h parce que j'avais mis un couple-ongles rouillé dans sa trousse de toilette. C'était deux jours avant mon anniversaire."

Peu de temps après, Loana a fait un séjour de 15 jours en hôpital psychiatrique. A ce sujet, elle explique : "Je suis tombée dans la folie. Je sentais que je tombais dedans. Quand vous avez votre famille qui vous trahit et votre petit ami qui vous frappe au bout d'un moment... Je me sentais partir, ne plus avoir de réflexion logique en fait." Ce séjour lui a fait beaucoup de bien et Loana va mieux. Elle conclut d'ailleurs, le sourire aux lèvres : "J'ai moins peur de l'avenir, j'avais peur encore il y a quelques mois mais le plus dur est passé. J'ai envie d'avancer, ça se sent et je le sens à l'intérieur de moi j'ai envie d'être heureuse et je crois que je le mérite."