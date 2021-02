Loana, addict à la cocaïne : "Fatigue, agoraphobie, vertiges, crises... C'est très compliqué de s'en sortir"

Elle revient de loin, mais elle espère que cette fois c'est la bonne. Loana semble s'être tout juste sortie de son addiction à la cocaïne. Petit à petit, elle essaye de reprendre sa vie en main. Nouvelles fréquentations moins toxiques et nouveau look, la gagnante de Loft Story (2001) est bien décidée à en finir avec ses démons. Honnête, Loana s'est confiée lors d'une longue interview accordée à Télépro.

Sa consommation importante de stupéfiants, elle l'assume et partage son histoire dans l'espoir d'aider les autres : "Ce n'est pas facile d'en parler mais cela peut permettre à des personnes de s'en sortir. C'est très compliqué de s'en sortir. La drogue est géniale quand on en prend au début, c'est le paradis, on est bien etc... Mais après il y a la fatigue, l'agoraphobie, les vertiges, des crises de tachycardie. On souffre le martyr pour s'en sortir. Ne commencez pas avec la drogue car la descente est horrible. Pour me sortir de la cocaïne, car c'est la drogue que je prenais en masse, je l'ai fait toute seule. Je ne suis pas allée en clinique."

Définitivement tirée d'affaires ? Rien n'est moins sûr mais en tout cas Loana fait tout pour ne plus jamais recommencer. Surtout qu'elle a frôlé le drame : "J'ai cru réellement que j'allais mourir. Mon coeur allait s'arrêter de battre. J'avais 7 de tension, je pesais 49 kilos. Je ne mangeais plus, j'avais des idées noires, plus aucune estime pour moi-même... Je suis devenue faible physiquement et mentalement. Aujourd'hui j'en suis totalement sortie. La peur de revivre ces moments-là m'aide à ne plus en prendre. Je n'en ai plus du tout envie. Je n'ai pas pris de la cocaïne pour m'amuser, c'était pour oublier certaines choses. Aujourd'hui je n'ai rien à oublier donc tout va bien."

Le chemin sera encore long mais la star de télé-réalité de 43 ans ne baisse pas les bras. D'ailleurs, il lui reste d'autres problèmes à régler, comme sa relation toxique avec son ex Fred Cauvin. Problème qui semble aujourd'hui être entre les mains de la justice. Loana l'accuse de différentes violences et de lui avoir volé une partie de sa fortune. De son côté, son ex nous avait avoué avoir giflé Loana une fois. Mais pour le reste des accusations, il mettait tout sous le compte de la consommation excessive de drogue de son ex : "Je l'ai déjà vue de mes propres yeux se taper la tête contre le mur, tomber par terre parce qu'elle avait pris trop de cachets pour dormir. Elle va très très mal, elle est dans la drogue du matin au soir. Elle allait vers le suicide, là. Dès qu'elle met un pied par terre, elle se drogue et c'est sans arrêt jusqu'au soir." Espérons pour Loana que tout ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir.

L'interview de Loana est à retrouver en intégralité sur le site de Télépro.