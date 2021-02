Loana amincie de 16 kilos : Nouvelle silhouette et plus de substances illicites, elle se confie

Loana a connu une année particulièrement difficile. À 43 ans, l'ancienne gagnante de Loft Story est en pleine reconstruction. Après avoir subi les violences d'un compagnon et avoir été hospitalisée, Loana essaye de refaire sa vie. Il y a quelques temps, elle avait annoncé vouloir "revenir au top". "Voilà quelques nouvelles de moi j'essaie de revenir au top pour vous et pour cela : début de ma transformation", avait-elle écrit sur Instagram.

Dans un nouvel entretien à Closer, Loana se confie sur cette transformation, dont elle a actionné la mise en marche. "J'ai fait une croix sur mon passé et je regarde l'avenir, désormais", a-t-elle expliqué à nos confrères, dans un extrait d'interview dévoilé le jeudi 4 février 2021.

En arrêtant ses traitements médicamenteux, Loana a récemment "perdu 16 kilos" et a ainsi "retrouvé une silhouette" qui lui "fait plaisir". Aujourd'hui, elle a complètement arrêté de prendre de la drogue et ces médicaments nocifs. "Je refais un peu de sport à la maison, je sors mon chien... Bref, je suis bien. Et puis, j'ai arrêté tout ce qui était substances illicites et médicaments... Je prends juste mon traitement contre la bipolarité", a déclaré Loana auprès de Closer.

Par le passé, Loana avait déjà évoqué son addiction à la cocaïne. "La drogue a duré très peu de temps, mais j'en ai consommé beaucoup. C'est ce qui m'a fait tomber dans les antidépresseurs. En 2014, j'ai bu un litre de whisky par jour pendant deux mois et demi : je commençais à 7h du matin", avait-elle déploré lors d'une interview à Nice-Matin, en 2017.