Loana - drogue, alcool et hôpital psychiatrique : un ex-Lofteur lui vient en aide... elle refuse !

Loana a inquiété ses proches fin septembre, lorsqu'elle a annoncé être victime de violences conjugales de la part de son compagnon Fred Cauvin dont elle est désormais séparée. Le 6 octobre 2020, peu après avoir publié des photos de son corps tuméfié, l'ancienne star de Loft Story (2001) a fait ce qui s'apparente à une crise de démence, dévoilant sa poitrine en pleine rue à Paris. De là, Loana avait été internée en hôpital psychiatrique... Un ancien camarade du Loft a tenté de lui venir en aide, sans succès.

Il s'agit de Steevy Boulay. Le chroniqueur prend place dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL... station de radio où Isabelle Morini-Bosc officie également. C'est ainsi que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a recueilli le témoignage de son collègue à propos de Loana. "Steevy , qui est vraiment quelqu'un d'équilibré, me racontait qu'il lui a envoyé à plusieurs reprises des textos pour lui dire : 'Loana, tu peux venir te reposer à la maison le temps que tu voudras, ma mère est d'accord pour t'accueillir des semaines entières si tu le souhaites.' Il me l'a montré, et elle ne lui a jamais répondu. Donc quand on dit que personne ne lui a tendu la main, ce n'est pas vrai", lâche Isabelle Morini-Bosc face à Cyril Hanouna et ses camarades mardi 3 novembre 2020.

Loana "envoie des photos" mais ne donne pas de nouvelles sur son état

Alors que Gilles Verdez apporte des nouvelles peu rassurantes de Loana, Kelly Vedovelli, qui échangeait régulièrement avec la grande dame de 43 ans avant l'affaire, est à son tour questionnée. L'ancienne blonde revenue à sa couleur naturelle explique qu'"étrangement", elle reçoit "des photos" de la part de son amie. "Mais quand je lui pose des questions, je lui demande si elle va bien, elle ne répond plus... Donc je ne sais pas, c'est très bizarre. Je n'arrive pas à comprendre", déclare l'ancienne meilleure ennemie de la belle Agathe Auproux.

Rappelons que de son côté, Loana avait pris la parole sur son compte Instagram. "Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver", avait-elle assuré à ses plus de 250 000 followers sur le réseau social.