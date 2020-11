Loana sortie d'hôpital, son état encore très inquiétant : "C'est pas la grande forme"

Faut-il s'inquiéter pour Loana ? Alors que la jeune femme a partagé quelques messages rassurants sur les réseaux sociaux après sa sortie d'hôpital - dont une photo de sa silhouette superbe -, un chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste a révélé qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Bien renseigné, Gilles Verdez a effectivement expliqué le 3 novembre 2020 sur C8 que ces images n'étaient qu'une épaisse couche de verni, recouvrant une réalité beaucoup moins rose. "La première bonne nouvelle c'est qu'elle existe de nouveau sur les réseaux, qui sont très importants pour elle, et qu'elle publie des photos, a-t-il précisé. Sinon, les nouvelles que j'ai ne sont pas extrêmement positives. Sa sortie d'hôpital ce week-end tard a été très compliquée."

Quelqu'un l'a vue, c'est pas la grande forme

Absente de longs mois durant, Loana avait fait un retour fracassant sur Instagram en expliquant son silence. Dévoilant des images de son corps tuméfié, elle avait révélé les violences terribles dont elle aurait été victime. Complètement déboussolée, l'ancienne gagnante de Loft Story avait ensuite été internée sous contrainte dans une clinique psychiatrique pour troubles bipolaires et schizophrènes. "Elle a été jetée en pleine nature sans personne pour venir la chercher, poursuit Gilles Verdez. Un de ses amis lui a trouvé un taxi. Elle était désespérée. Elle est rentrée chez elle. Quelqu'un l'a vue, c'est pas la grande forme. Elle est encore sous traitement, il faut encore qu'elle se repose un long moment. Donc quelques lueurs d'espoir mais c'est encore très compliqué."

Elle n'a jamais répondu

Les nouvelles sont douloureuses à entendre. Violette, la maman de Loana envisagerait de l'accueillir à domicile et de la mettre sous curatelle. Ce qui voudrait dire qu'elle n'aurait plus la libre gestion de ses biens mais qu'elle aurait besoin de l'accord d'une tierce personne - une méthode bien connue en Amérique, notamment chez Britney Spears. Hélas, la jeune femme ne divulgue que peu d'informations et ne semble pas répondre à ses proches. Souhaitons-lui, en attendant, un bon rétablissement...