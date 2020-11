Loana amincie de 47 kilos : une photo fait sa grande fierté

Ces dernières semaines ont été très éprouvantes pour Loana, laquelle a été sujette à une crise de démence au début du mois d'octobre. Apparemment de retour de clinique psychiatrique, l'ancienne vedette des petits écrans s'est empressée de donner de ses nouvelles sur Instagram, assurant qu'elle ne se droguait pas et qu'elle n'était pas malade. Elle a ensuite retrouvé une photo d'elle datant d'il y a plusieurs mois et qui lui tient particulièrement à coeur, puisqu'elle témoigne de son impressionnante perte de poids.

Si on savait que Loana s'était beaucoup amincie, elle n'avait encore jamais révélé le nombre de kilos qu'elle avait perdu, à savoir 47 kilos. Décomplexée et bien dans sa peau en lingerie, elle ne craint plus d'aborder ce sujet. "J'adore cette photo !! Jamais un jour j'aurais osé rêver mettre cette tenue et en être fière... Je faisais plus de 120 kg et maintenant j'en pèse environ 73. LA VIE EST GÉNIALE !!, se réjouit-elle. Je suis tellement heureuse et fière de moi..." Un message fort à ses yeux, destiné à motiver ses abonnés qui pourraient se trouver dans son cas. "Si moi j'ai pu y arriver (au bout de plusieurs années quand même mais cela en valait le coup non ??) tout le monde peut y arriver..."