Loana, malade et droguée ? Elle prend enfin la parole et s'explique

Près d'un mois après avoir été internée en hôpital psychiatrique à Paris, Loana donne de ses nouvelles. L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Loft Story en 2001 avait été prise en charge le 6 octobre 2020 alors qu'elle était apparue "déboussolée", peut-être sous l'emprise de drogues dans les rues de la capitale, allant jusqu'à "exhiber sa poitrine". C'est sur Instagram qu'elle a pris la parole dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 novembre 2020.

Loana a partagé des selfies pris avec des filtres Halloween. Une bouche rouge, un teint lissé... et une araignée autour de l'oeil pour la blonde de 43 ans. "Délicate et étrange juste pour vous... Je ne vous oublie pas au contraire je travail sur un énorme projet qui devrait vous plaire... PS : Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver", assure-t-elle en légende, faisant de "gros bisous" à ses "loulous" qu'elle aime et qui la soutiennent.

Loana, une descente aux enfers après les coups présumés de Fred Cauvin

Des nouvelles rassurantes de la part de l'ex-compagne de Fred Cauvin. Rappelons que tout a commencé en septembre, lorsque Loana a publié sur les réseaux sociaux des photos-choc de son corps tuméfié, accusant l'homme qui partageait sa vie de violences. Lui avait nié les faits... mais admis lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com avoir déjà levé la main sur Loana quelques mois plus tôt, en février 2020. "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir, confiait Fred Cauvin. Je me suis levé, j'ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu'elle se calme, tout simplement." Et de préciser que l'ex-starlette avait elle aussi été "physiquement violente" à son égard. "Alors oui, il y a une gifle qui est partie. Mais c'est la seule et unique fois depuis 2013 que j'ai levé la main sur elle", assurait-il.

Alors que les deux ex-amoureux se faisaient la guerre, Loana a craqué et fait ce qui s'apparente à une crise de démence en plein Paris. Le 30 octobre 2020, auprès du magazine Public, sa mère Violette Petrucciani s'est montrée rassurée et rassurante quant à l'état de santé de l'ancienne candidate de télé-réalité. "J'ai l'impression qu'elle va un peu mieux", confiait-elle. Nos confrères indiquaient quant à eux que Loana pourrait quitter l'hôpital dans les jours qui suivent. Ce qui s'est semble-t-il vérifié puisque sur place elle n'avait pas droit au téléphone portable, et là elle s'en sert pour donner des nouvelles...