Agathe Auproux et Kelly Vedovelli toujours rivales : les images qui le prouvent

Agathe Auproux et Kelly Vedovelli ne seront probablement jamais les meilleures amies du monde. Jeudi 19 septembre 2019, les téléspectateurs de C8 ont eu le droit à une émission Touche pas à mon poste encore plus longue avec la version XXL. Cyril Hanouna a notamment présenté un nouveau personnage de l'émission, une certaine Pookie, une jeune femme qui dévoile des dossiers brûlants sur les chroniqueurs. Elle a offert un beau moment de gêne à la belle brune de 27 ans et sa rivale blonde de 29 ans.

Afin d'obtenir des informations clés, Pookie a installé des caméras dans les loges de l'équipe de Touche pas à mon poste. Nous avons donc découvert Agathe Auproux en train de critiquer sans scrupules une tenue de Kelly Vedovelli : "Il était horrible, son truc. En plus, on voyait ses seins de ouf. Ah mon frère, c'était la tenue de plage de ouf." Mais la belle blonde n'était pas vraiment en droit de s'agacer de cette petite pique, car elle ne s'est pas non plus gênée pour s'en prendre à sa collègue à propos d'une histoire de vêtements.

On pensait pourtant que les tensions entre les jeunes femmes s'étaient apaisées. Lors de la rentrée de TPMP, le 2 septembre dernier, Agathe Auproux et Kelly Vedovelli avaient échangé un baiser devant les caméras. Et au moment où la première avait annoncé être atteinte d'un cancer, la seconde n'avait pas tardé à lui apporter son soutien : "Tout mon soutien pour @AgatheAuproux. C'est face à ces moments difficiles que l'on réalise que beaucoup de choses futiles prennent souvent bien trop d'importance... #force." Un message qui avait beaucoup touché Agathe.