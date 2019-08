Agathe Auproux dévoile la cicatrice de son cathéter et fait une grande annonce

En mars 2019, Agathe Auproux dévoilait être atteinte d'un cancer. La pétillante chroniqueuse de 27 ans apprenait avoir un lymphome, pour lequel elle était hospitalisée depuis le mois de décembre. C'est là qu'elle s'était fait poser un cathéter. Ce tuyau stérile est utilisé lors de chimiothérapies, pour éviter de piquer le patient dans le bras à chaque cure. La jeune femme l'avait d'ailleurs montré à ses abonnés sur Instagram.

En juin dernier, Agathe Auproux annonçait avec fierté avoir vaincu son cancer, et être en rémission totale. Le 9 août 2019, la jeune femme a dévoilé une grande nouvelle à ses fans : son cathéter vient de lui être retiré. "Je viens de me réveiller de ma sieste, j'ai fait une sieste de ouf en rentrant de l'hôpital. Donc j'ai officiellement plus de cathéter dans mon corps les gars. J'ai à la place cette cicatrice. Ça fait un peu mal. Je peux pas trop bouger les épaules ni le bras. Mais c'est cool. C'est la fin d'un chapitre, d'un sacré chapitre", a-t-elle appris en story Instagram, dévoilant au passage sa cicatrice sur l'épaule gauche.

Agathe Auproux a ensuite publié une photo de son cathéter, une fois retiré de son corps. "S'il vous plait, visez la taille du truc !", s'étonne-t-elle, apprenant que l'appareil mesurait plus d'une dizaine de centimètres. Mais si elle est en rémission, la chroniqueuse n'oublie pas tous ceux qui luttent encore contre la maladie : "Bien sûr, pour ceux qui sont encore dedans, on est ensemble hein. Ça bouge pas, on est ensemble de ouf."

Pour que son histoire ne soit pas oubliée, Agathe Auproux a pris une grande décision. "Continuez de m'envoyer des messages, moi je sors un livre bientôt. J'espère que ça va vous faire du bien et que ça va vous montrer que vous n'êtes pas seuls et que vous ne le serez jamais. Courage à tous !", conclut-elle.

Son ouvrage, intitulé Tout va bien (Albin Michel) est déjà disponible en pré-commande sur internet. Il devrait paraître le 2 octobre 2019.