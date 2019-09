Agathe Auproux et Kelly Vedovelli : Baiser fougueux en pleine émission

Lundi 2 septembre 2019, Touche pas à mon poste faisait sa rentrée sur C8. Pour cette dixième saison anniversaire du talk show, Cyril Hanouna a vu les choses en grand et a prévu une entrée spectaculaire pour chacun de ses chroniqueurs. Les jolies Kelly Vedovelli et Agathe Auproux ont créé la surprise en échangeant un baiser fougueux.

Après une longue absence, Agathe Auproux, guérie de son cancer, signe un retour en grande pompe dans TPMP. La jolie brune de 27 ans a fait son entrée sur tapis rouge, à l'extérieur du plateau en présence de nombreux fans. Sur une scène aménagée, la chroniqueuse, en corset doré, culotte noire et cuissardes, a offert un show sexy au son de Like a Virgin de Madonna.

Est ensuite venu le tour de Kelly Vedovelli de saluer son public. Après une chorégraphie sur Baby One More Time de Britney Spears, la belle blonde de l'équipe, en petite jupe noire et chemise blanche décolletée, a enchaîné une danse sensuelle sur I Kissed a Girl de Katy Perry. C'est à ce moment-là qu'Agathe Auproux l'a rejointe sur scène. Mettant en scène les paroles de la musique, le duo s'est embrassé ! Une scène qui a surpris les spectateurs et même Cyril Hanouna.

Il faut dire qu'aux dernières nouvelles, les deux jeunes femmes étaient en mauvais termes. À l'antenne de TPMP et Balance ton post (C8) – où Agathe Auproux est chroniqueuse –, elles enchaînaient les piques l'une envers l'autre. En mars dernier toutefois, la hache de guerre semblait déjà sur le point d'être enterrée. "Tout mon soutien pour @AgatheAuproux. C'est face à ces moments difficiles que l'on réalise que beaucoup de choses futiles prennent souvent bien trop d'importance... #force", avait écrit Kelly Vedovelli sur Twitter après avoir appris que sa camarade se battait contre un lymphome. Un message de soutien qui avait fait chaud au coeur de la brunette.

Rappelons que si les deux jeunes femmes font les beaux jours des émissions phares de C8, une autre bombe a annoncé son départ. Delphine Wespiser a annoncé sur Instagram qu'elle quittait TPMP. "Je vous confirme que ma présence ne sera plus d'actualité dans l'équipe de #tpmp pour cette saison. Après avoir beaucoup appris et découvert en compagnie de BABA et de ses collaborateurs, l'instantanéité du direct pur, l'art de la repartie et la science du buzz perpétuel, je suis heureuse de m'orienter vers des projets télévisuels différents, mais tout aussi passionnants", a écrit Miss France 2012 sur Instagram.