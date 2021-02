Loana de retour : elle donne un aperçu de sa transformation "radicale et sublime"

Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis de longues semaines... Le 3 février 2021, Loana s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer son retour, avec un nouveau look ! Après une année 2020 pour le moins éprouvante, l'ancienne star de télé-réalité semble bien décidée à se reprendre en main, en commençant par un changement de look.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la gagnante de Loft Story a partagé photos et vidéo de son récent passage dans un salon de coiffure spécialisé dans les extensions de cheveux. "Coucou mes loulous... Voilà quelques nouvelles de moi j'essaie de revenir au top pour vous et pour cela : début de ma transformation (et vous allez le voir elle est radicale et sublime) au salon Royal extension @royalextension avec la fabuleuse et adorable Judith... Merci de m'avoir aidée à commencer à me retrouver... Merci pour ton professionnalisme, ton accueil mais surtout ta bienveillance... Gros bisous... Qu'en pensez-vous ?! Gros bisous à tous... Je vous tiendrai informés au fur et à mesure... De retour : Loana is back for you. Love forever. Gros bisous mes loulous... Je vous aime." La transformation n'est pas si radicale puisque la Cannoise de 43 ans a conservé une coupe blonde avec cascade de (fausses) boucles.

Ce nouveau départ sera-t-il le bon ? Il n'y a pas si longtemps, Loana confiait au magazine Public qu'elle se sentait "détruite, dénigrée, enterrée" : "Je ne dors plus, je ne mange pas et ne bouge pas de la maison. Je me suis renfermée sur moi-même." La cause de cette nouvelle descente aux enfers ? Sa relation conflictuelle avec son ex-compagnon Fred Cauvin. En septembre 2020, elle avait dévoilé des photos de son corps tuméfié en accusant son petit-ami de l'avoir violentée quelques jours avant son anniversaire. Accusations rapidement démenties par Fred Cauvin.