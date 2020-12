Loana "détruite, dénigrée, enterrée" : son nouveau SOS alarmant !

Contrairement à ce qu'elle a voulu faire croire à sa sortie de clinique psychiatrique, Loana ne va pas mieux. La gagnante de la première saison de Loft Story (2001) s'est confiée à nos confrères de Public, dans leur édition du 11 décembre 2020. Et elle a tenu à faire part de sa détresse.

Depuis fin août, Loana vit une nouvelle descente aux enfers. Le 17 septembre, elle a dévoilé des photos de son corps tuméfié et a accusé Fred Cauvin de l'avoir violentée quelques jours avant son anniversaire. Des déclarations rapidement démenties par son ex-compagnon. Par la suite, il se sont livrés une bataille médiatique avant que la blonde de 40 ans ne soit internée à la suite d'une crise de démence. Bien qu'elle soit sortie début novembre, de nombreuses vidéos postées par l'ancienne candidate de télé-réalité ont inquiété les internautes, notamment parce qu'elle y tenait des propos étranges.

Loana s'est donc rendue à l'évidence et a admis auprès de Public qu'elle allait mal. "Je ne dors plus, je ne mange pas et ne bouge pas de la maison. Je me suis renfermée sur moi-même", a-t-elle confié. La cause de son mal-être serait ses relations conflictuelles avec Fred Cauvin qui continuent à beaucoup l'affecter. Elle se dit trop marquée par des "gestes et des mots qui font mal".

Alors qu'elle devait aller se ressourcer chez un ami à la Réunion, Loana a préféré tout annuler car elle se sent "détruite, dénigrée, enterrée". A cela s'ajoutent des soucis financiers qui viennent la miner davantage. Espérons pour elle que 2021 sera l'année du renouveau. En attendant, elle compte passer les fêtes de fin d'année avec sa maman Violette.