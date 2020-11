Loana filmée dans un état second ? Elle poste une vidéo qui inquiète les internautes

Deux vidéos de Loana , particulièrement la deuxième, ont inquiété de nombreux internautes. Allongée au côté de son chien, l'ex-star de télé-réalité apparaît hilare. Elle semble avoir du mal à parler et a tenu des propos un peu étranges.

Dans la première vidéo, Loana a souhaité un bon dimanche à ses abonnés. "Coucou les loulous. C'est pour vous souhaiter un bon dimanche", déclare-t-elle en s'adressant ensuite à son chien Titi qui lui lèche le visage. "Bon dimanche badabom, tu es en train de me laver, carwash", déclare-t-elle ensuite. Des premières images qui ont soulevé quelques questions car... nous étions le mercredi 11 novembre 2020.

Quelques dizaines de minutes plus tard, Loana a donc posté une autre vidéo où elle s'explique. Mais, cette nouvelle publication a soulevé de nombreuses inquiétudes. Toujours allongée avec son chien, la blonde est apparue toujours hilare, du début à la fin. Et elle a déclaré : "Petite mise au point. Je vous ai souhaité un bon dimanche mais en fait on est mercredi. Ca c'est la bêtise d'une blonde." Loana rit (encore) ensuite et ajoute : "Bon mercredi... c'est l'histoire de Loana. J'ai revu la video j'étais morte de rire." Loana était-elle morte de rire à cause de sa bourde ou était-elle dans un état second ? Cette question est revenue souvent dans les commentaires. Il y a ceux qui se sont inquiétés de son élocution et ont évoqué un "problème de mâchoire", d'autres qui ont estimé qu'elle avait "abusé de substances illicites". Enfin, ils ont été très nombreux à se dire inquiets pour elle et à lui demander de prendre soin d'elle.

Rappelons que le 6 octobre 2020, peu après avoir publié des photos de son corps tuméfié, l'ancienne star de Loft Story (2001) a fait ce qui s'apparente à une crise de démence, dévoilant sa poitrine en pleine rue à Paris. Elle a ensuite été internée en hôpital psychiatrique. Elle est sortie fin octobre, début novembre.