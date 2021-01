Loana : Violences, hôpital psychiatrique, images troublantes... Sa nouvelle descente aux enfers

Très vite, Fred Cauvin a nié ces accusations (bien qu'il ait reconnu l'avoir déjà giflée à l'occasion d'une interview pour Purepeople) et a porté plainte contre Loana. Il a également assuré que son ex se droguait. De son côté, Loana ne souhaitait pas porter cette affaire devant la justice. "Je ne vais pas en procès. Je ne vais pas écouter tout le monde, je vais écouter mon coeur. Mais calme tout ça, s'il te plaît. Pour le peu d'amour qu'il te reste peut-être pour moi. Je ne veux pas de bagarre entre nous. Il y en a trop eu, non ?", lui aurait-elle envoyé. Le 23 septembre, Kelly Vedovelli (qui était en contact avec elle) a confirmé dans Touche pas à mon poste qu'elle ne porterait pas plainte et a expliqué pourquoi : "Elle est follement attachée à ses enfants et elle ne veut absolument pas leur causer du tort et voir leur père derrière les barreaux. Elle ne veut pas faire subir ça aux enfants."

Malgré tout, la guerre s'est poursuivie entre les deux anciens amants terribles et Loana a continué à plonger. Elle en a eu marre de voir que les médias donnaient la parole à Fred Cauvin et l'a fait savoir. "Et oui, c'est Fred Cauvin qui m'a fait ça quelques jours avant le 30 août, jour de mon anniversaire... Qu'il me foute la paix.. En rien il n'est gentil avec moi... Arrêtez de lui apporter quelconque intérêt. Les messages que je lui ai écrits gentiment étaient juste parce qu'il m'écrivait qu'il voulait se foutre en l'air (comme d'habitude à chaque fois qu'il me frappe). Mais pour ses enfants, j'ai ravalé ma fierté et j'ai essayé de calmer la situation. Mais MERDE, il vous faut quoi de plus pour vous montrer le comportement d'un pervers narcissique. (...) C'est exactement ce qu'il voulait... Être connu par n'importe quel moyen et VOUS L'Y AIDEZ. (...) Je suis fatiguée d'entendre ses conneries... Il m'a frappée, il m'a battue plutôt... Et il n'y a aucune bonne raison à ÇA !!!! Juste plus jamais...", écrivait-elle notamment sur Instagram le 23 septembre.

Après quoi, elle avait dévoilé une photo perverse de Fred Cauvin et une autre où elle assurait qu'il était drogué. Une fois de plus, son ex l'a donc attaquée en diffamation. "Dimanche 27 septembre dernier, Loana a repris contact avec moi pour que je lui fasse un ravitaillement de nourriture, car elle n'a plus de liquidités. Je n'ai pas accepté de me plier à ses demandes, car je ne suis ni une banque ni l'assistance sociale. Elle l'a très mal pris et s'en ensuite vengée en publiant de nouveaux messages diffamatoires", s'est-il défendu auprès de Starmag fin septembre.