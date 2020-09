Loana contre-attaque : elle dévoile une photo perverse de Fred Cauvin

Depuis plusieurs jours, Loana fait de son compte Instagram un véritable tribunal populaire à l'encontre de Fred Cauvin. Avec le chef d'entreprise, l'ancienne candidate de télé-réalité explique vivre l'enfer depuis plusieurs années maintenant, l'accusant de nombreuses violences physiques. Mais ce dernier a toujours nié avoir porté la main sur elle, n'hésitant pas à se défendre à travers les médias. Mais c'en est trop pour la blonde de 43 ans, qui partage donc depuis plusieurs jours des photos chocs de son corps tuméfié, bleui, elle l'assure, par les coups de son ex. Mais sa détresse vis-à-vis des violences conjugales dont elle a été victime ne semble pas susciter de remords chez Fred Cauvin, qui prendrait même un malin plaisir à la voir se détruire. Pour le prouver, ce mercredi 23 septembre 2020, Loana, à bout, a partagé une photo qu'il lui aurait envoyée, sur laquelle il s'adonne à un acte sexuel avec une mystérieuse femme blonde - qui ne serait pas Loana.

En légende de ce cliché, l'ex-finaliste de Loft Story dresse de lui le portrait d'un "pervers narcissique" toujours prompt à s'en prendre à la gent féminine et surtout en quête de reconnaissance.

Pardonnez-moi l'image...

À travers cette publication on ne peut plus dérangeante, Loana espère ainsi pouvoir faire réagir d'autres victimes comme elle de violences conjugales. "Pardonnez-moi l'image, mais je trouve ça tellement humiliant... Fred Cauvin qui savoure sa réussite... Il est enfin connu !!! Bravo Fred. (...) Ce sont des anges en société, mais dès que la porte se ferme le diable entre en scène... Je sais que c'est impossible de se défaire de cette emprise, mais lorsque vous êtes seules avec vous même, prenez du recul, regardez-vous dans la glace, vous avez perdu toute féminité à force d'être rabaissée, perdu vos amis, votre famille... (...) Vous vous isolerez encore plus en le laissant vous rabaisser pour ne plus avoir la force de vous battre, plus aucune envie, un zombie qui dit oui à tout : son esclave !!!! Partez avant... (...) Et pour les autres, méfiez-vous des apparences... Et apprenez à reconnaître la souffrance d'une personne..."

En commentaires, Loana n'a pas forcément reçu le soutien espéré de la part des internautes, tant ces derniers étaient troublés par sa publication. Certains lui demandent même de ne plus régler ses comptes en public de cette manière. Ce à quoi elle a répondu pour se justifier : "Mais dites-lui à lui d'arrêter ! (...) Je suis obligée de répondre à ce qu'il fait, je ne veux pas que vous croyiez ses dires." Et son droit de réponse, Loana compte bien l'obtenir. En effet, dans son dernier post, elle dévoile une conversation avec Fred Cauvin au cours de laquelle elle lui promet de faire "à (son) tour" la tournée des plateaux télé pour raconter leur histoire houleuse... La guerre entre les ex-amants terribles n'est dont pas près de toucher à sa fin.