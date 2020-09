Loana battue par Fred Cauvin : buzz, manipulation... ses nouvelles révélations

Loana vit des jours difficiles. Le 17 septembre 2020, la gagnante de la saison 1 de Loft Story (en 2001, sur M6) a dévoilé des photos de son corps tuméfié. Et en légende, elle avait expliqué que, fin août, son ex-compagnon Fred Cauvin l'avait battue pendant quatre heures. Depuis, son présumé agresseur ne cesse de se défendre dans les médias. Choquée et en colère, la blonde de 43 ans a fait de nouvelles révélations sur Instagram, ce mercredi 23 septembre.

Fred Cauvin l'assure, même s'il a déjà levé la main sur elle, il n'a pas battu Loana. Il a accordé une interview à Star Mag, Purepeople et il est même allé sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) mardi 22 septembre. Des apparitions qui ont mis Loana en colère, car, selon elle, son ex a obtenu ce dont il rêvait : se retrouver sous le feu des projecteurs. Après avoir de nouveau partagé les photos de son corps tuméfié, l'ancienne star de télé-réalité a écrit : "Et oui, c'est Fred Cauvin qui m'a fait ça quelques jours avant le 30 août, jour de mon anniversaire... Qu'il me foute la paix.. En rien il n'est gentil avec moi... Arrêtez de lui apporter quelconque intérêt. Les messages que je lui ai écrits gentiment étaient juste parce qu'il m'écrivait qu'il voulait se foutre en l'air (comme d'habitude à chaque fois qu'il me frappe). Mais pour ses enfants, j'ai ravalé ma fierté et j'ai essayé de calmer la situation. Mais MERDE, il vous faut quoi de plus pour vous montrer le comportement d'un pervers narcissique." Elle a ensuite expliqué qu'elle lui avait conseillé de se faire soigner et lui a fait savoir qu'il ferait mieux de s'excuser au lieu de "trouver de bonnes raisons de [lui] faire ça". "Il en faut du culot pour expliquer les bonnes raisons de battre une femme... C'est de la merde qui sort de sa bouche et tout le monde l'écoute et le regarde. C'est exactement ce qu'il voulait... Être connu par n'importe quel moyen et VOUS L'Y AIDEZ. (...) Je suis fatiguée d'entendre ses conneries... Il m'a frappée, il m'a battue plutôt... Et il n'y a aucune bonne raison à ÇA !!!! Juste plus jamais...", a-t-elle poursuivi, sans manquer de remercier ses fans pour leur soutien.

Ce n'est pas tout ! Loana a également dévoilé des captures d'écran sur lesquelles il est écrit : "Tu voulais être connu. Bravo, tu as réussi." Et son interlocuteur, qui est Fred Cauvin, a répondu avec des émojis, dont un qui fait la fête. "Et voilà la réponse de Mr Cauvin Frédéric à ma publication. J'avais complètement raison et vous l'avez suivi. Il est super content. Regardez jusqu'où peuvent aller la cruauté et la connerie de certains pour être connus. (...) Moi, je n'ai plus de mots. Juste, j'ai besoin de vous parce ça fait mal et pas que physiquement", a-t-elle écrit en légende. Inquiets, ses fans lui ont une fois de plus témoigné tout leur amour afin de l'aider comme ils peuvent à affronter cette épreuve.