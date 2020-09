Loana encore attaquée par Fred Cauvin : des SMS dérangeants dévoilés

Loana en a fait du chemin depuis sa victoire en 2001 dans Loft Story. L'ancienne starlette de télé-réalité a fêté son 43e anniversaire le 30 août dernier. Et il faut dire qu'elle n'est pas au top de sa forme. Ces derniers jours, elle a accusé son ex-compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue, photos de son corps tuméfié à l'appui. Toujours éperdument amoureuse, elle ne parvient pas à se détacher de son amour passé. Sur Facebook, Fred Cauvin, qui nie être l'auteur des coups, mais avoue avoir déjà levé la main sur la star, partage des conversations privées entre eux, sans toutefois divulguer les dates d'envoi.

Dimanche 20 septembre 2020, sur Facebook, des messages intimes envoyés par l'ex-candidate des Anges défilent. "On se retrouvera c'est sûr, on se perdra pour sûr. Mais avec le temps, on se donnera c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. On se perdra, mais jamais longtemps", écrit Loana à son ancien compagnon Fred Cauvin, témoignant tout son amour à travers les paroles tirées du titre Tombé de M. Pokora. Un texte destiné à celui qu'elle accusait de violences il y a peu, et "seulement pour [lui]".